Циклон принесе в Україну сніг і вітер: синоптикиня дала прогноз на Різдво

На Святвечір у середу, 6 січня, погода в Україні подекуди буде вологою. Тоді як на Різдво, 7 січня, опади охоплять всю територію країни.

Таку метеокартину зумовить циклон із південного заходу Європи. Про це в прогнозі на своїй сторінці у Facebook розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, в середу дощі з мокрим снігом очікуються тільки на півночі, крайньому заході та Луганщині. Тоді як у четвер вони розповсюдяться практично на всю Україну. Крім цього, на Різдво прогнозується сильний північно-західний вітер.

Погода на Святвечір 6 січня в Україні Facebook Наталії Діденко

Температура повітря 6 січня коливатиметься в межах +2… +6 градусів, на сході – до 0… +3, на півдні – по-весняному тепло, +7… +13 градусів.

На Різдво 7 січня невелике похолодання передбачається у західній частині країни.

Погода в Києві на Святвечір 6 січня обіцяє бути вологою, з невеликими опадами, на Різдво у столицю також завітає циклон. Тому очікуються дощ і мокрий сніг.

Погода на Різдво 7 січня в Україні Facebook Наталії Діденко

Діденко зазначає, що вже з 9-10 січня температура повітря практично повсюди в Україні поступово знижуватиметься. Так, за попередніми прогнозами, вже свято Василя, старий Новий рік і наступний Святвечір, напередодні Водохреща, українці зустрінуть із морозом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прогнозуючи погоду в Україні на січень 2021-го, синоптики пообіцяли аномалію.