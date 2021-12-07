ЦИК зарегистрировала 4 инициативные группы всеукраинского референдума: названы вопросы для сбора подписей

Центральная избирательная комиссия в понедельник, 6 декабря, зарегистрировала еще четыре инициативных группы всеукраинского референдума по народной инициативе. Они должны собрать подписи для голосования по четырем вопросам.

Об этом сообщили на сайте ЦИК. Как отмечается, группы были созданы на собрании в Полтавской области – в селе Мачухи и городах Пирятин, Решетиловка и Глобино.

Далее они будут собирать подписи избирателей для того, чтобы вынести на всеукраинский референдум вопросы относительно цен на газ, рынка земли, приватизации. Сбор продлится с 7 декабря 2021 года по 6 марта 2022 года (90 дней).

Полный список вопросов:

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Поддерживаете ли вы продажу объектов стратегической собственности Украины?

Поддерживаете ли вы возможность продажи земель сельскохозяйственного назначения в Украине?

Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса?

Поддерживаете ли вы предложение, чтобы газ, который добывается в Украине, поставлялся украинцам для использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям по цене, которая включает цену его добычи и прибавку к цене добычи не более 30 процентов?

Напомним: 26 января 2021 года монобольшинство Верховной Рады приняло закон "О народовластии через всеукраинский референдум". Нардепы поддержали его во втором чтении, а инициировал – президент Владимир Зеленский.

Согласно документу, для того, чтобы инициировать референдум, нужно создать группу, которая в течение 90 дней будет собирать подписи не менее трех миллионов украинцев, имеющих право голоса (по меньшей мере в двух третях областей и по 100 тысяч подписей в каждой области).

Далее подписи передают в ЦИК, который должен принять решение об итогах собрания и передать его главе государства. Об инициировании референдума должен издаваться указ президентом.

Как сообщал OBOZREVATEL: ЦВК зарегистрировала пять инициативных групп в Днепропетровской области для проведения референдума по ряду вопросов. В частности, о газе, продаже земли, стратегических предприятиях, игорном бизнесе и легализации марихуаны.