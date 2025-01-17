Церковный календарь на февраль 2025: новые даты праздников
В феврале православные верующие отмечают несколько важных церковных праздников. Сретение Господне – яркий пример сочетания народных верований и христианской традиции. По библейским преданиям, в этот день состоялась встреча старца Симеона с младенцем Иисусом в Иерусалимском храме, во время которой старец произнес пророческие слова о страданиях и воскресении Иисуса. А в народе есть поверье, на Сретение зима встречается с весной. Праздник отмечают на 40-й день после Рождества.
OBOZ.UA публикует полный церковный календарь на февраль-2025. Стоит отметить, дать праздники после перехода на новый стиль сместились на 13 дней.
Главные церковные праздники в феврале-2025
- 2 февраля – Сретение Господне.
- 23 февраля – Мясопустное воскресенье.
Полный церковный календарь на февраль-2025 по новому стилю
- 1 февраля – Предпразднство Сретения Господня, день мученика Трифона, преподобного Петра Галатийского, преподобного Вендимиана, отшельника Вифинийского.
- 2 февраля – Сретение Господне.
- 3 февраля – праведных Симеона Богоприемца и Анны, пророка Азарии.
- 4 февраля – преподобного Исидора Пелусиота, мученика Иодора, священномученика Авраамия, епископа Арвильского.
- 5 февраля – мученицы Агафьи, святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, мучеников Феодулы, Элладия, Макария и Евагрия.
- 6 февраля – преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка, святителя Фотия, патриарха Константинопольского.
- 7 февраля – преподобного Парфения, епископа Лампсакийского, преподобного Луки Элладского, мучеников Никомидийских.
- 8 февраля – великомученика Федора Стратилата, пророка Захарии Серповидца.
- 9 февраля – мученика Никифора, преподобного Панкратия, иеромонаха, затворника Киево-Печерского.
- 10 февраля – преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского.
- 11 февраля – священномученика Власия, епископа Севастийского, благоверного князя Всеволода Мстиславича, в крещении Гавриила, праведной Феодоры, императрицы Византийской.
- 12 февраля – святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского, святителя Алексия, митрополита Киевского и всея Руси.
- 13 февраля – преподобного Мартыниана.
- 14 февраля – преподобного Авксентия, преподобного Исакия, затворника Киево-Печерского.
- 15 февраля – апостола от 70-ти Онисима, преподобного Пафнутия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Евсевия, отшельника Сирийского.
- 16 февраля – мучеников Памфила, пресвитера, Валента, диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Юлиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии и Исаии.
- 17 февраля – великомученика Федора Тирона, преподобного Федора, молчальника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
- 18 февраля – святителя Льва, папы Римского, святителя Агапита, епископа Синадского, святителя Флавиана, патриарха Константинопольского.
- 19 февраля – апостолов от 70-ти Архипа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии, преподобных Евгения и Макария, исповедников, пресвитеров Антиохийских, преподобного Досифея.
- 20 февраля – преподобного Льва, епископа Катанского, священномученика Садока, епископа Персидского, и с ним 128 мучеников, преподобного Агафона, папы Римского.
- 21 февраля – преподобного Тимофея, святителя Георгия, епископа Амастридского.
- 22 февраля – мясопустная суббота, день памяти учеников Маврикия и 70 воинов: Фотина, Федора, Филиппа и других, преподобных Фаласия, Лимния и Варадата, отшельников сирийских.
- 23 февраля – мясопустное воскресенье, священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, преподобных Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, другого Моисея и Дамиана, отшельников сирийских.
- 24 февраля – начало Масленицы, первое и второе обретение председателя Иоанна Предтечи.
- 25 февраля – святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.
- 26 февраля – святителя Порфирия, архиепископа Газского, мученика Севастиана. Начало великопостовых богослужений.
- 27 февраля – преподобного Прокопия Декаполита, исповедника, преподобного Фалалея Сирийского.
- 28 февраля – преподобного Василия, исповедника, священномученика Протерия, патриарха Александрийского, преподобного Кассиана Римлянина.
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