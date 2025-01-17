Церковный календарь на февраль 2025: новые даты праздников

В феврале православные верующие отмечают несколько важных церковных праздников. Сретение Господне – яркий пример сочетания народных верований и христианской традиции. По библейским преданиям, в этот день состоялась встреча старца Симеона с младенцем Иисусом в Иерусалимском храме, во время которой старец произнес пророческие слова о страданиях и воскресении Иисуса. А в народе есть поверье, на Сретение зима встречается с весной. Праздник отмечают на 40-й день после Рождества.

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OBOZ.UA публикует полный церковный календарь на февраль-2025. Стоит отметить, дать праздники после перехода на новый стиль сместились на 13 дней.

Главные церковные праздники в феврале-2025

2 февраля – Сретение Господне.

23 февраля – Мясопустное воскресенье.

Полный церковный календарь на февраль-2025 по новому стилю

1 февраля – Предпразднство Сретения Господня, день мученика Трифона, преподобного Петра Галатийского, преподобного Вендимиана, отшельника Вифинийского.

2 февраля – Сретение Господне.

3 февраля – праведных Симеона Богоприемца и Анны, пророка Азарии.

4 февраля – преподобного Исидора Пелусиота, мученика Иодора, священномученика Авраамия, епископа Арвильского.

5 февраля – мученицы Агафьи, святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, мучеников Феодулы, Элладия, Макария и Евагрия.

6 февраля – преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка, святителя Фотия, патриарха Константинопольского.

7 февраля – преподобного Парфения, епископа Лампсакийского, преподобного Луки Элладского, мучеников Никомидийских.

8 февраля – великомученика Федора Стратилата, пророка Захарии Серповидца.

9 февраля – мученика Никифора, преподобного Панкратия, иеромонаха, затворника Киево-Печерского.

10 февраля – преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского.

11 февраля – священномученика Власия, епископа Севастийского, благоверного князя Всеволода Мстиславича, в крещении Гавриила, праведной Феодоры, императрицы Византийской.

12 февраля – святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского, святителя Алексия, митрополита Киевского и всея Руси.

13 февраля – преподобного Мартыниана.

14 февраля – преподобного Авксентия, преподобного Исакия, затворника Киево-Печерского.

15 февраля – апостола от 70-ти Онисима, преподобного Пафнутия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Евсевия, отшельника Сирийского.

16 февраля – мучеников Памфила, пресвитера, Валента, диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Юлиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии и Исаии.

17 февраля – великомученика Федора Тирона, преподобного Федора, молчальника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

18 февраля – святителя Льва, папы Римского, святителя Агапита, епископа Синадского, святителя Флавиана, патриарха Константинопольского.

19 февраля – апостолов от 70-ти Архипа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии, преподобных Евгения и Макария, исповедников, пресвитеров Антиохийских, преподобного Досифея.

20 февраля – преподобного Льва, епископа Катанского, священномученика Садока, епископа Персидского, и с ним 128 мучеников, преподобного Агафона, папы Римского.

21 февраля – преподобного Тимофея, святителя Георгия, епископа Амастридского.

22 февраля – мясопустная суббота, день памяти учеников Маврикия и 70 воинов: Фотина, Федора, Филиппа и других, преподобных Фаласия, Лимния и Варадата, отшельников сирийских.

23 февраля – мясопустное воскресенье, священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, преподобных Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, другого Моисея и Дамиана, отшельников сирийских.

24 февраля – начало Масленицы, первое и второе обретение председателя Иоанна Предтечи.

25 февраля – святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.

26 февраля – святителя Порфирия, архиепископа Газского, мученика Севастиана. Начало великопостовых богослужений.

27 февраля – преподобного Прокопия Декаполита, исповедника, преподобного Фалалея Сирийского.

28 февраля – преподобного Василия, исповедника, священномученика Протерия, патриарха Александрийского, преподобного Кассиана Римлянина.

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