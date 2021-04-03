В Украине подорожает "пасхальная корзина": сколько заплатим за продукты и что будет с ценами дальше

Постоянным ростом цен украинцев уже давно не удивишь, с начала 2021 года они почувствовали очередной удар по своим кошелькам. Неутешительную тенденцию в своих отчетах в начале марта подтвердили также Национальный банк Украины и Госстат.

Аналитики и экономисты отмечают, что рост цен на продукты продолжится и в мае, и в дальнейшие месяцы. Соответственно, подорожает и "пасхальная корзина".

Почему увеличиваются цены и сколько придется заплатить, чтобы достойно отпраздновать Пасху, читайте в материале OBOZREVATEL.

Прошлогодний неурожай зерновых - одна из причин роста цен на продукты УНИАН

Внешние и внутренние факторы

Не только в Украине, но и в мире в целом существенно изменилась стоимость продуктов и сырья. Из последнего, ценник на пшенице свидетельствует о ее подорожании на 60%, а подсолнухе – на 120%. В 2020 году колебания стоимости нефти и неурожай дали толчок к подорожанию сырьевых товаров и в 2021-м.

"В результате того, что в прошлом году нефть стоила 25 долларов, а сейчас – 60 долларов, это одна из причин роста стоимости сырьевых товаров. Кроме того, в зерновой группе сыграл негативную роль еще и прошлогодний неурожай. В конце концов, есть всплеск цен на продукты", – пояснил экономический эксперт Борис Кушнир.

То есть колебания на мировых рынках приводит к изменениям внутри государства. Не последнюю роль сыграли и внутренние украинские факторы:

увеличение стоимости коммунальных услуг,

рост цен на горючее,

увеличение минимальной заработной платы,

эмиссия гривны (выпуск в обращение денег).

Цена на горючее влияет на конечную стоимость товаров УНИАН

"Подорожание нефтепродуктов увеличивает транспортные расходы. Изменения цен на энергоносители влекут за собой рост коммунальных платежей. Это, в частности, влияет на стоимость сырья: минудобрений, зерновых, комбикормов. Все в совокупности это автоматически будет диктовать цену на готовую продукцию: мясо, "молочку", яйца, изделия из муки и т.д.", – сказал Кушнир.

Госстат в начале марта проинформировал об инфляции в 7,5%. Такой показатель превысил прогнозируемые НБУ 5%. Это означает, что цены растут быстрее, чем планировало государство.

Со своей стороны НБУ отметил рост цен на подсолнечное масло и продукты его переработки. Такая же тенденция касательно стоимости овощей, продукции из муки, сахара, мяса, молока и не только. Показатель темпов подорожания обработанных продовольственных товаров составляет до 7,2%, а сырых продуктов питания – до 9,7%.

За период март 2020-го – март 2021-го масло подорожало в среднем на 15 грн за бутылку, яйца – примерно на 12-18 грн за десяток, сахар – почти на 8-10 грн за килограмм. Эти продукты стали рекордсменами по скачку цен.

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Несмотря на то, что в 2020 году пандемия COVID-19 сильно подорвала мировую и украинскую экономику, в нашей стране было повышение минимальной зарплаты. А такой показатель тоже становится катализатором изменения конечной цены продуктов.

"Украинцам подняли минимальную заработную плату. Объективно тогда расходы предпринимателя растут. Соответственно, их вкладывают в себестоимость продукции для конечного потребителя. Кроме того, в прошлом году была эмиссия гривны. Первичная эмиссия выросла на 24%. Это тоже провоцирует рост цен", – отметил Кушнир.

Средняя стоимость "пасхальной корзины"

По прогнозам экономистов, в краткосрочной перспективе цифры на продуктовых ценниках будут расти, хотя уже без стремительных прыжков. Учитывая предпраздничный спрос, стоимость основных изделий "пасхальной корзины" может увеличиться еще примерно на 10-15%.

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Исходя из средних цен по состоянию на конец марта, скромная "пасхальная корзина" обойдется почти в 850 грн:

кулич (1 кг) – 124 грн,

колбаса копченая (0,5 кг) – 194 грн,

буженина (0,5 кг) – 115 грн,

сало (0,5 кг) – 65 грн,

твердый сыр (0,5 кг) – 118 грн,

сливочное масло (0,5 кг) – 105 грн,

кисломолочный сыр (0,5 кг) – 76 грн,

яйца (10 шт.) – 39 грн.

При наполнении "праздничной корзины" другими, неосновными составляющими, например, зеленью, фруктами, сладостями, вином, ее стоимость может составить около 1 тыс. грн.

Чего ждать дальше?

"Этот год может оказаться проблематичным особенно для малообеспеченных слоев населения. Но все будет зависеть от общей совокупности многих факторов (инфляция, экспорт, стоимость энергоносителей, урожай)", – считает экономический эксперт.

Хотя в конце весны и в начале лета возможна стабилизация и даже снижение цен на некоторые продукты.

"Есть сезонный фактор, который должен способствовать тому, что летом и осенью цены на продукты может несколько снизиться. Например, в этом году должен быть лучший урожай зерновых, фруктов и овощей, погодные условия пока благоприятные. Сейчас есть основания полагать, что предложение будет больше, а это тоже может повлиять на определенное снижение стоимости некоторых категорий продуктов", – добавил Кушнир.

Ближе к июлю прояснится тенденция относительно цен зерновых, от которых зависит стоимость ряда категорий продуктов, в частности, яиц и изделий из мяса, молока, муки.