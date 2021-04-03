В Україні подорожчає "великодній кошик": скільки заплатимо за продукти і що буде з цінами далі

Постійним зростанням цін українців уже давно не здивуєш, із початку 2021 року вони відчули черговий удар по своїх гаманцях. Невтішну тенденцію у власних звітах на початку березня підтвердили також Національний банк України і Держстат.

Аналітики й економісти зазначають, що зростання цін на продукти триватиме й у травні, і в подальші місяці. Відповідно, подорожчає і "великодній кошик".

Чому збільшуються ціни і скільки доведеться заплатити, щоб гідно відсвяткувати Великдень, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Минулорічний неврожай зернових – одна з причин зростання цін на продукти УНІАН

Зовнішні та внутрішні чинники

Не лише в Україні, але й у світі загалом суттєво змінилася вартість продуктів та сировини. Із останнього, цінник на пшениці свідчить про її подорожчання на 60%, а соняшника – на 120%. У 2020 році коливання вартості нафти і неврожай дали поштовх до подорожчання сировинних товарів і в 2021-му.

"Внаслідок того, що минулого року нафта коштувала 25 дол., а зараз – 60 дол., це одна з причин зростання вартості сировинних товарів. Окрім того, у зерновій групі відіграв негативну роль ще й минулорічний неврожай. Зрештою, маємо сплеск цін на продукти", – пояснив економічний експерт Борис Кушнір.

Тобто коливання на світових ринках зумовлює зміни всередині держави. Не останню роль зіграли і внутрішньоукраїнські фактори:

збільшення вартості комунальних послуг,

ріст цін на пальне,

зростання мінімальної заробітної плати,

емісія гривні (випуск в обіг грошей).

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"Подорожчання нафтопродуктів збільшує транспортні витрати. Зміни цін на енергоносії тягнуть за собою зростання комунальних платежів. Це, зокрема, впливає на вартість сировини: міндобрив, зернових, комбікормів. Усе в сукупності це автоматично буде диктувати ціну на готову продукцію: м’ясо, "молочку", яйця, вироби з борошна тощо", – сказав Кушнір.

Держстат на початку березня проінформував про інфляцію у 7,5%. Такий показник перевищив прогнозовані НБУ 5%. Це означає, що ціни ростуть швидше, ніж планувала держава.

Зі свого боку НБУ зауважив на зростанні цін на соняшникову олію та продукти її переробки. Така ж тенденція щодо вартості овочів, продукції з борошна, цукру, м’яса, молока і не тільки. Показник темпів подорожчання оброблених продовольчих товарів становить до 7,2%, а сирих продуктів харчування – до 9,7%.

За період березень 2020-го – березень 2021-го олія подорожчала в середньому на 15 грн за пляшку, яйця – приблизно на 12-18 грн за десяток, цукор – майже на 8-10 грн за кілограм. Ці продукти стали рекордсменами за стрибком цін.

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Незважаючи на те, що у 2020 році пандемія COVID-19 сильно підірвала світову та українську економіку, в нашій державі було підвищення мінімальної зарплати. А такий показник теж стає каталізатором зміни кінцевої ціни продуктів.

"Українцям підняли мінімальну заробітну плату. Об’єктивно тоді витрати підприємця зростають. Відповідно, їх вкладають у собівартість продукції для кінцевого споживача. Крім того, минулого року була емісія гривні. Первинна емісія зросла на 24%. Це теж провокує зростання цін", – зазначив Кушнір.

Середня вартість "великоднього кошика"

За прогнозами економістів у короткостроковій перспективі цифри на продуктових цінниках будуть зростати, хоча уже без стрімких стрибків. Ураховуючи передсвятковий попит, вартість основних виробів "великоднього кошика" може збільшитися ще приблизно на 10-15%.

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Виходячи із середніх цін станом на кінець березня, скромний "великодній кошик" обійдеться майже у 850 грн:

паска (1 кг) – 124 грн,

ковбаса копчена (0,5 кг) – 194 грн,

буженина (0,5 кг) – 115 грн,

сало (0,5 кг) – 65 грн,

твердий сир (0,5 кг) – 118 грн,

вершкове масло (0,5 кг) – 105 грн,

кисломолочний сир (0,5 кг) –76 грн,

яйця (10 шт.) – 39 грн.

У разі наповнення "святкового кошика" іншими, неосновними складовими, наприклад, зеленню, фруктами, солодощами, вином, його вартість може становити приблизно 1 тис. грн.

Чого очікувати далі?

"Цей рік може виявитися проблематичним, особливо для малозабезпечених верст населення. Але все буде залежати від загальної сукупності багатьох факторів (інфляція, експорт, вартість енергоносіїв, врожай)", – вважає економічний експерт.

Хоча наприкінці весни та на початку літа ймовірна стабілізація і навіть зниження цін на деякі харчі.

"Є сезонний фактор, який повинен сприяти тому, що влітку і восени ціна на продукти може трохи знизитися. Наприклад, цього року має бути кращий врожай зернових, фруктів і овочів, погодні умови поки сприятливі. Поки є підстави вважати, що пропозиція буде більшою, а це теж може вплинути на певне зниження вартості деяких категорій продуктів", – додав Кушнір.

Ближче до липня проясниться тенденція щодо цін зернових, від яких залежить вартість низки категорій продуктів, зокрема яєць і виробів із м'яса, молока, борошна.