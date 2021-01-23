Центры по реабилитации людей с инвалидностью должны стать приоритетом столичной власти, – Марина Порошенко

Лидер команды "Европейской Солидарности" в Киевском городском совете Марина Порошенко провела выездную рабочую встречу по изучению потребности в реконструкции помещений Центра социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями Подольского района в Киеве.

Заведение работает с 2008 года и обслуживает детей и молодежь с функциональными ограничениями в возрасте от 7 до 35 лет. Сейчас на учете в Центре находится 154 человека с инвалидностью, однако общая потребность значительно больше, ведь в районе проживает около 13 000 людей с инвалидностью.

Проект реконструкции был разработан еще 2 года назад, общая стоимость – 70 млн гривен. Однако из-за отсутствия финансирования, работы так и не начались. В этом году на реконструкцию Центра в бюджете города предусмотрено 40 млн гривен.

Совместно с первым заместителем председателя Подольской РГА Сергеем Коваленко и начальником управления социальной защиты населения Подольской РГА Светланой Бернадский, Марина Порошенко обсудила первые необходимые шаги для начала работ по реконструкции заведения и сроки проведения работ.

"Мы будем максимально способствовать, чтобы такие социальные объекты были в приоритете столицы, и на базе этого учреждения был создан действительно современный Центр комплексной реабилитации для людей с инвалидностью", – подчеркнула Марина Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "Европейской солидарности" в Киевском городском совете, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко приняла участие в рабочей встрече по разработке механизмов внедрения новой социальной услуги для киевлян с инвалидностью – "Персональный ассистент".