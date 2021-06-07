Центром Львова носили обнаженную девушку в гробу: что это было. Фото и видео

Во Львове в центре города пронесли гроб с обнаженной девушкой. Организатором перформанса оказалась местная галерея "Гангрена", которая таким необычным образом решила привлечь к себе внимание.

Об этом организаторы мероприятия сообщили в Facebook. Они также опубликовали видео, на котором показана подготовка перформанса (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Соучредитель галереи художник Олег Гердий объяснил концепцию этого действа: "жизнь и свобода и победа над пределами и смертью". По его словам, перформанс был также своеобразным "испытанием здравого смысла и границ терпения общественности".

Кроме того, Гердий рассказал, что его галерею закроют и на это есть несколько причин. Во-первых, владелец помещения поднял стоимость аренды. А поскольку их бизнес не был прибыльным, подорожание оказалось слишком большим.

Еще одной причиной было то, что некоторые из соседей пожаловались арендодателю на акции, которые проводили художники. В частности, местным священникам не понравился гроб, который Герда купил на свой день рождения и экспонировал в галерее.

Соучредитель галереи анонсировал, что закрытие будет сопровождаться перформансом и провокационными художественными событиями, которые состоятся во Львове.

Напомним, в Дубае задержали 11 голых украинок. Группу молодых девушек арестовали за то, что они позировали полностью обнаженными на балконе отеля Dubai Marina.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали ролик, на котором видно, как организатор голой фотосессии в Дубае Виталий Гречин развлекается с моделями в ОАЭ. Так, на кадрах девушки курили, употребляли наркотики и демонстрировали вульгарное поведение.

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