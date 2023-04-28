Центр детской кардиологии и кардиохирургии получил 4 карета скорой помощи – они будут использоваться в первую очередь для транспортировки критически тяжелобольных пациентов, а также для выездных консультаций, проводимых специалистами на деоккупированных территориях. Передал машины волонтер, владелец финансовой компании Богдан Мыслицкий.

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"Передали четыре машины, скоро передадим еще пятую, она сейчас в ремонте. Все машины перед передачей мы ремонтируем: меняем тормозную систему, колеса, узлы моторного отсека, охлаждающие, тормозные жидкости, ходовую систему. Передаем машины абсолютно на ходу, чтобы эксплуатация была длинная и беспроблемная", - рассказывает Богдан.

Он нашел, выкупил и доставил в Украину уже более 100 автомобилей скорой, а также дроны, тепловизоры, военную форму и амуницию, средства связи и прочее, потратив на это 22 млн. гривен.

Автомобили и снаряжения направляются на различные подразделения – в ГУР, пограничникам, в военные госпитали и больницы, которые занимаются лечением военных.

Эти машины в первую очередь будут транспортировать к нам в кардиоцентр критически тяжелых больных из регионов, чтобы они смогли получить полноценную кардиологическую и кардиохирургическую помощь, а также из родильных домов, где дети рождены с критическими пороками сердца. Также эти машины будут вовлечены в программу выездных. консультаций. Наши специалисты в составе высокопрофильных кардиологических и кардиохирургических бригад выезжают в деоккупированные регионы и в регионы, где проводятся активные боевые действия, для проведения консультаций", - говорит медицинский директор Центра детской кардиологии и кардиохирургии Андрей Максименко.

Также, по словам Максименко, по возможности машины будут переоснащены до уровня, который позволит транспортировать кардио-бригады на место назначения, и на месте проводить диагностические манипуляции или кардиохирургические вмешательства.