Цена зерна: украинские фермеры привезли на границу с Польшей уничтоженную минами и обстрелами РФ сельхозтехнику. Видео

Украинские фермеры устроили на границе с Польшей показательную выставку техники из зоны боевых действий. Они привезли сожженную российскими оккупантами и подорванную на российских минах сельскохозяйственную технику. Таким образом, фермеры хотят наглядно показать, какая цена зерна, выращенного украинцами во время войны.

Такую акцию украинские фермеры организовали в четверг, 22 февраля, на пункте пропуска "Угринов-Долгобычев". Участники и очевидцы опубликовали в сети видео с польской границы.

На кадрах видны уничтоженные и обгоревшие тракторы, комбайны, сеялки и другая сельхозтехника.

"Кто-то из украинских фермеров остался без хлеба, без прибыли и вообще без дома, который уничтожили проклятые м*скали. А по ту сторону границы стоят польские фермеры, которые говорят, что им плохо из-за украинского зерна", – комментирует автор видео.

Организаторы этой показательной выставки наглядно сравнили беду, о которой кричат польские фермеры, с тем, что приходится переживать украинцам. Они предостерегли их от действий, способствующих агрессивным планам Кремля.

"Эта техника сгорела благодаря нападению России на Украину. Это наглядный пример для польских фермеров, какая беда в Украине, какая беда у украинских фермеров. И что может ожидать каждого фермера в другой стране, который делает то, что выгодно стране-агрессору", – говорит один из участников акции на снятом им видео.

Как сообщал OBOZ.UA:

Поляки на границе уничтожили 4 тонны украинского зерна. Испорченная агропродукция шла транзитом в Германию.

Генконсулка Польши во Львове Элиза Дзвонкевич извинилась перед украинцами за действия поляков на границе. Она назвала это позором.

Украина и Польша проведут переговоры по блокаде польскими же фермерами границы. Встреча запланирована на 28 марта в Варшаве. Участие в ней примут представители правительств стран. При этом от проведения переговоров на границе польские власти отказались.

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