'Цель – предупредить изъятие детей из семей': Жолнович рассказала о развитии родительских компетенций в Украине. Фото

224 сотрудника социальных служб Украины готовы принять участие в новом проекте государственной программы по развитию компетенция для украинских семей. Суть программы в оказании поддержки и сопровождения семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, а цель – предупредить изъятие детей у таких родителей.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович на своем Telegram-канале. 21 сентября она провела встречу с теми, кто подхватил новацию ведомства.

"Действующий государственный стандарт не дает социальным специалистам ответа на вопрос, как построить эффективную работу с семьей на основе доверия и мотивации. Поэтому мы усовершенствуем его, добавляя новые инструменты", – пояснила чиновница.

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Она также добавила, что уже 264 семьи получили услугу сопровождения по новому проекту стандарта. Это семьи, в которых родители не должным образом исполняют обязанности.

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