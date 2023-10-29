Царев в реанимации: пропагандисты сообщили о состоянии предателя

Одиозный экс-нардеп и предатель Украины Олег Царев после покушения во временно оккупированном Крыму находится в крайне тяжелом состоянии. Его содержат в реанимации под усиленной охраной, предварительных прогнозов врачи пока не дают.

Однако медики утверждают, что если в ближайшее время состояние Царева позволит совершить транспортировку, он будет доставлен санитарным бортом в Москву. Об этом российским пропагандистам рассказал товарищ коллаборанта.

Напомним, два дня назад российские информресурсы стали сообщать о нападении на Царева возле его дома во временно оккупированной Ялте. Ночью 27 октября в его дом начали съезжаться машины стражей порядка и кареты "скорой" помощи, сам он не отвечал на звонки с вечера.

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"По ситуации с Олегом Царёвым. Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли. Прошу православных людей молитвы о здравии р.Б. Олега", – рассказал подельник коллаборанта Владимир Рогов, который сам пребывает в части Запорожья под контролем РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в России заявили о покушении на коллаборанта Виталия Гуру, предавшего Украину и перешедшего на службу к российским оккупантам. "Замглавы" оккупационной администрации временно оккупированной Новой Каховки неизвестные пытались застрелить из огнестрельного оружия, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

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