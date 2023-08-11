'Труха-Украина' с начала полномасштабного вторжения помогла ВСУ на 21 млн грн

"Труха-Украина – это важный ресурс для украинцев, которые ищут информацию о войне. Канал также является мощным инструментом для борьбы с российской пропагандой с первых дней полномасштабного вторжения. Я знаю о чем говорю, потому что постоянно нахожусь в Украине и держу информационный фронт более 16 часов в сутки с начала войны", - говорит Максим Лавриненко, администратор украинского телеграмм-канала "Труха-Украина".

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Самый известный телеграмм-канал "Труха-Украина" с первых дней войны России против Украины помогает нашему государству бороться с российской пропагандой, фейками и дезинформацией. Используя собственные ресурсы и источники помогал отслеживать перемещение техники оккупантов и передавал информацию в спецслужбы, что в свою очередь позволяло оперативно реагировать и уничтожать вражескую технику и оккупантов. Также создали телеграмм-канал "Труха Волонтер", который в первые дни войны помогал найти лекарства для харьковчан в разных уголках города и отвозить в отдаленные районы пенсионерам и людям с повышенной социальной потребностью.

В настоящее время активно работает благотворительный фонд "Труха-Украина", который за последний год инициировал более 10 сборов и дополнительно использовал собственные средства в пользу ВСУ. В общей сложности помощь была оказана на сумму более 21 млн грн. Главные направления помощи – закупка дронов, военной амуниции, одежды и обуви, автомобилей, горючего, других необходимых вещей и медицинская реабилитация бойцов. Помощь была оказана различным подразделениям и бригадам. Администратор Трухи лично контролирует всю логистику закупленных вещей и оборудования.

В настоящее время команда Трухи каждый день становится лучше. Она работает над усовершенствованием своей работы и повышает профессиональный уровень и квалификацию персонала. Пока команда проходит курсы повышения квалификации в профессиональной школе журналистики, где изучает опыт профессиональных журналистов и лучшие кейсы в работе в информационном пространстве.

"Мы гордимся тем, что смогли внести свой положительный вклад в борьбу Украины за свободу и независимость. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы ежедневно работаем над ошибками, совершенствуем рабочий процесс, учимся быстро распознавать фейки и дезинформацию. Продолжаем работать и дальше, чтобы помочь нашей стране победить в этой войне. Труха-Украина – лучшие в своем телеграмм-сегменте и мы пользуемся этим, чтобы преодолеть врага", – говорит Максим Лавриненко, администратор телеграмм-канала Труха-Украина

На сегодняшний день Труха-Украина – это важный партнер Вооруженных сил Украины в информационном пространстве. Команда канала оказывает неоценимую помощь в борьбе за свободу Украины. Также Труха постоянно работает над тем, чтобы найти новые способы помочь нашим защитникам и благодарна всем, кто поддерживает их работу.