'Труха' подарила новую жизнь: команда известного телеграмм-канала за собственные средства купила квартиру для семьи, потерявшей все во время войны

Семья Виктории Харькова жила на Северной Салтовке, сильно пострадавшей в начале полномасштабного вторжения, а их дом был разрушен во время обстрелов. Благодаря совместным усилиям команды "Трухи" удалось приобрести для семьи новую трехкомнатную квартиру в центральном районе города.

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Об этом рассказал Максим Лавриненко, владелец сети "Труха".

"Это было нелегкое путешествие, но мы уверены, что сделали верный выбор. Увидеть счастливые глаза Виктории – лучшая награда за все наши усилия. Я сам едва удержался от эмоций. Это было не просто передать ключи от квартиры, это о предоставлении надежды и нового начала" – поделился Максим Лавриненко.

В течение нескольких лет семья Виктории не имела собственного жилья. Пережив трагедию потери жилья, Виктория сегодня снова испытывает радость. Полученные ключи от новой квартиры стали эмблемой нового этапа в ее жизни. Благодаря инициативе Максима Лавриненко и команды "Трухи", им удалось обеспечить семью новым жильем и показать, что совместными усилиями можно преодолеть любые трудности.

"Наша история на этом не кончается. В ближайшее время мы планируем купить еще одну квартиру для пострадавшей семьи. Уже внесен задаток, и в ноябре мы сможем поделиться новыми достижениями", – делится планами Максим Лавриненко.

Стоит отметить, что "Труха" с первых дней войны активно помогает тем, кто в этом больше нуждается. Команда проекта организует сбор средств, закупает необходимое оборудование для ВСУ, помогает деньгам семьям, чьи дома пострадали от ракетных атак, а также поддерживает различные социальные инициативы. Недавно "Труха" присоединилась к строительству детской спортивной площадки для детей-сирот, создав для них место для игры и развития.