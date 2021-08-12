Трудовая миграция может вызвать демографический кризис в Украине: эксперты указали на тревожную тенденцию

По последним подсчетам работать за границу выехали уже почти три миллиона украинцев, еще столько же заняты на сезонных работах. Такая тенденция может привезти к тому, что в нашем государстве останутся одни пенсионеры, что повлечет за собой демографический кризис.

По мнению экспертов, Украина будет иметь шанс лишь тогда, когда заробитчате начнут возвращаться домой, пишет "24 канал". Так, по словам экономиста Андрея Новака, массовая миграция трудовых ресурсов уже привела к тому, что количество занятых работников и пенсионеров сравнялось.

По мнению эксперта, это является опасным соотношением для экономики Украины.

"У нас большой поток трудовой миграции из Украины. Мы имеем соотношение пенсионеров к работающим 1 к 1. Это действительно очень тяжелое для экономики страны соотношение. И если так дальше будет продолжаться, то мы фактически станем страной пенсионеров. А такое соотношение не выдержит ни один бюджет ни одной страны, – отметил Новак.

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Эксперты убеждены: правительство Украины должно ввести ряд доступных программ для тех, кто желает организовать собственный бизнес, снизить налогообложение и улучшить социальную защиту. Представители бизнеса, со своей стороны, должны бороться за кадры, модернизируя производство, улучшая условия труда и предлагая конкурентные зарплаты.

Как рассказала экономист Центра экономических стратегий Анна Сахно, в Украине компании уже испытывают кадровый голод из-за нехватки рабочих специальностей. В то же время, представители некоторых профессий, по ее словам, в Украине могут получать больше, чем в Польше. "Через определенные структурные изменения в экономике компании начали восстанавливаться, уже прошел этот период неопределенности. Очень интересная статистика, что сейчас у нас существенный недостаток рабочих специальностей: это разнорабочие, парковщики, фасадники. Компании реально не могут закрыть эти вакансии. Нет людей, которые могли бы выполнять эту работу. К примеру, фасадник – заработная плата от 40 000 гривен. Это даже больше, чем могут предложить упаковщики в Польше", – рассказала Сахно.

От наличия кадрового потенциала напрямую зависит будущее экономики нашего государства, отмечают экономисты. В частности, и объемы капиталовложений.

Экономический эксперт Всеволод Степанюк говорит, что трудовая миграция влияет на будущее Украины. Ведь она негативно сказывается на рейтингах инвестиционных стран. Ведь инвестор ориентируется на качество рабочей силы в стране, когда он собирается что-то здесь строить.