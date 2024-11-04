Трудный и напряженный день: астролог дала прогноз на 4 ноября

Понедельник, 4 ноября, знаменует собой 3 лунный день. Луна находится в Стрельце, а Солнце – в Скорпионе.

Видео дня

Что такой день может принести людям, OBOZ.UA расспросил у астролога и нумеролога Иситы Гая. И она посоветовала приготовиться к непростым моментам.

"Четвертое ноября, понедельник – это такой напряженный день, потому что после выходных люди должны идти на работу, а многие не хотят, и есть в пространстве определенные напряжения. Плюс четверка – это энергия смерти, энергия статики, то есть на четверке все останавливается", – объяснила Исита Гая. В китайском языке слово "четыре" и "смерть" звучат одинаково, напомнила она.

"Мы должны понять, что четверка – это всегда трансформация. Это всегда такая мини-версия смерти, когда умирает старая версия и рождается новая. Поэтому в понедельник будет очень много напряжения, много внутренних трансформаций, какая-то может быть негативная информация, которую не ожидали", – добавила астролог.

Она также обратила внимание на то, что на следующий день, 5 ноября, ожидаются выборы президента в США. И такое масштабное событие приводит к максимуму напряжения по всей планете.

Также Исита Гая прокомментировала суеверие о том, что 4 ноября является самым плохим днем в году. "Если мы возьмем для примера 31 число, то оно имеет большее напряжение, чем 4. Потому что там целых две цифры и это конец месяца, завершение. А четвертое – оно просто несет перемены, оно несет внутренние, внешние изменения и что-то лишнее может отпасть. Но всегда отпадает то, что нам уже не нужно, то, что нам уже не служит, то, что нам уже не помогает – оно отваливается из нашей жизни. И всегда нам во благо", – объяснила она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 4 ноября для всех знаков зодиака.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.