Троих оправдали, один получил срок: суд вынес приговоры по делу об убийстве пьяными копами 5-летнего Кирилла Тлявова

Переяслав-Хмельницкий городской районный суд объявил приговор по делу убийства пятилетнего Кирилла Тлявова. Признанный виновным в убийстве бывший полицейский получил срок.

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При этом троих подозреваемых по этому делу оправдали. Об этом сообщает издание "Бабель".

В частности, экс-полицейский Иван Приходько получил 4 года заключения. Его признали виновным по статье 263 Уголовного кодекса Украины (Носение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия) и по статье 119 УКУ (Убийство по неосторожности)

Другой подозреваемый экс-полицейский Владимир Петровец получил 2 года условно. Суд признал его виновным по статье 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием).

В то же время Дмитрия Кривошея и Станислава Петровца, обвиняемых в хулиганстве, суд оправдал.

Кроме того, с Приходько решили взыскать в пользу отца и матери мальчика по 400 тысяч гривен компенсации. Иск на компенсацию для бабушки суд отклонил.

До вступления приговора в действие Приходько будет находиться под ночным домашним арестом. Его защита имеет 30 дней на то, чтобы подать апелляцию.

Напомним, 5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком 31 мая 2019 года. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание. Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам.

4 июня 2019 года суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Однако они свою вину отрицали. Подозрение объявили и другу задержанных полицейских Дмитрию Кривошее. А еще одно – подростку, который тоже был на месте преступления.

6 декабря 2019-го следователи ГБР завершили расследование убийства 5-летнего Кирилла и оставили под подозрением двух полицейских, их знакомого и 16-летнего сына одного из фигурантов.

22 декабря 2022 года года Приходько освободили из-под стражи из-за решения Европейского суда по правам человека и назначили компенсацию более чем в 9000 тысяч евро.

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