Три года подряд демонстрируем несокрушимость: в ДТЭК рассказали, скольким украинцам вернули свет после ударов РФ

С начала полномасштабного вторжения энергетики компании ДТЭК вернули свет 17 млн семей.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"С начала полномасштабного вторжения энергетики ОСР ДТЭК Сети вернули свет более 17 млн клиентов. Уже три года подряд мы демонстрируем несгибаемость и готовность сделать все возможное для стабильности энергосистемы", – отметила генеральный директор ДТЭК Сети Алина Бондаренко.

Отмечается, что некоторым потребителям свет возвращали более двух раз.

В ДТЭК подчеркнули, что энергетики приступают к работе на поврежденных сетях только с разрешения военных и ГСЧС, а ремонтные бригады в любой момент могут оказаться под обстрелом.

Напомним, в прошлом году ДТЭК Рината Ахметова инвестировала 4,5 млрд грн в рамках ремонтной и инвестиционной программ.