Требовали взятки за выдачу паспортов Украины: СБУ задержала в Харькове чиновников миграционной службы. Фото

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины провели задержание чиновников одного из райотделов местного подразделения Государственной миграционной службы. Они намеренно создавали искусственные препятствия для украинцев, желающих получить гражданский или заграничный паспорт, а для их преодоления требовали незаконную плату.

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Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства. Преступную схему организовала руководительница госучреждения и привлекла к ней пятерых своих подчиненных.

"Они не регистрировали людей в электронной очереди и не отвечали за контактными телефонами госучреждения. После таких манипуляций фигуранты предлагали потерпевшим свою помощь в беспрепятственном оформлении документов. За 1 паспорт просили около 2 тыс. грн. Это позволило им иметь "прибавку" к зарплате от 300 до 500 тысяч грн ежемесячно", – указано в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленников в момент "заключения очередной сделки". В настоящее время им объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное в составе преступной группы) – им грозит до десяти лет лишения свободы каждому.

Суд определил меру пресечения подозреваемым: в виде содержания под стражей в СИЗО. Впрочем, они могут внести залог и выйти под домашний арест.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области задержали двух жителей региона, которые организовывали незаконный выезд за границу мужчин призывного возраста. За свои "услуги" они требовали до 7000 евро.

А на Львовщине чиновнице военкомата сообщили о подозрении в получении взятки. По данным следствия, старшая офицер за 1 тыс. долларов обещала жителю Львовского района помочь в уклонении от призыва.

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