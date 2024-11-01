Требовали деньги с участника боевых действий: в Киеве полицейские задержали группу лиц, наладивших 'схему' по оформлению инвалидности. Фото

В Киеве правоохранители заблокировали очередную коррупционную схему получения групп инвалидности. Подозрение выдвинуто врачу и его сообщнику военнослужащему, который находится в розыске за самовольное уход воинской части.

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Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Злоумышленники требовали взятку от ветерана, участника боевых действий, который был зачислен в запас из-за ранений во время боев в Бахмуте.

Используя коррупционные связи в одной из МСЭК, они требовали 5000 долларов за помощь в оформлении III группы инвалидности, с последующим переводом на II группу по их содействию.

Мужчина обратился в полицию за помощью, после чего 30 октября полицейские задержали обоих подозреваемых при получении ими взятки в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Врачу и ее сообщнику следователи выдвинули подозрение по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Во время обысков в местах жительства задержанных и в одном из центров медико-социальной экспертизы были изъяты наличные деньги в иностранной и национальной валютах на сумму свыше 3 800 000 гривен, 68 печатей и штампов врачей, больниц и районных ТЦК, а также временные удостоверения военнообязанных, а также медицинскую документацию.

Решается вопрос об избрании фигурантам мер пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники ГБР вместе с СБУ сообщили о подозрении правоохранителю из Одесщины, который пытался организовать канал для переправки мужчин призывного возраста в непризнанное Приднестровье. За свои услуги он брал по $6,5 тысячи.