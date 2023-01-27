''Трагедия должна была стать предостережением человечеству'': в Украине почтили память жертв Холокоста и напомнили о преступлениях России

В пятницу, 27 января, в Украине почтили память жертв Холокоста, еще одной черной страницы в истории человечества. Она должна была предостеречь мир от повторения трагедии, однако сегодня снова в центре Европы сознательно уничтожается целый народ.

Видео дня

Трогательное видео Международному Дню памяти Холокоста посвятил Заслуженный Академический Ансамбль песни и танца ВСУ. В своем Telegram его опубликовал Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Именно в этот день 1945 года солдаты 1-го Украинского фронта освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау недалеко от Освенцима", – напомнил генерал.

"Трагедия должна была стать предостережением Человечеству. Должна, но не стала... Сегодня снова в самом центре Европы происходит геноцид украинцев", – подчеркнул он.

Залужный отметил, что сегодня украинские Вооруженные силы являются первой армией мира, которая защищает свое, борется за выживание украинской нации, свободу, память и правду.

Также отдал честь памяти жертв Холокоста руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Ничего не забудем. Ликвидируем тех, кто стремится повторить худшее зло в истории человечества", – подчеркнул он.

Отметим, что Украина на государственном уровне чествует жертв трагедии с 2012 года. 1 ноября 2005 года Генассамблея ООН приняла Резолюцию № 60/7, в которой говорится, что "Голокост, приведший к уничтожению одной трети евреев и бесчисленного числа представителей других национальностей, будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, скрывающих в себе ненависть, фанатизм, расизм и предубеждения…". Именно этим документом был определен День памяти этой трагедии 27 января.

Во время Второй мировой войны в результате Холокоста погибли около 6 миллионов евреев, из них – 1,5 миллиона человек убили на территории современной Украины. Бабий Яр стал ужасным символом "Холокоста от пуль" в Восточной Европе. Массовые расстрелы здесь начались сразу после вступления нацистов в Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в марте 2022 года в результате удара российских оккупантов пострадал также мемориальный комплекс "Бабий Яр" – место захоронения тысяч убитых во время Второй мировой войны евреев и украинцев.

"Вот такая денацификация. Россияне стреляют ракетами по местам убийства миллионов евреев", – написал тогда нардеп Алексей Гончаренко.

– Представителей России не пригласили на торжества по случаю 78-й годовщины освобождения немецкого концлагеря Аушвиц, который состоится 27 января в Освенциме в Польше. Причиной стала развязанная страной-агрессором война против Украины.

– В США подвергли критике одиозного главу российского МИД Сергея Лаврова за то, что он сравнил международную изоляцию России с убийством евреев в Европе во время Холокоста. Лавров посетовал, что США стали организующей силой коалиции, поддерживающей Украину.

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