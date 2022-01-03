Топ-5 хитростей в Facebook, о которых знают не все: сделают пользование соцсетью удобным

У Facebook есть пять приемов, о которых мало кто знает, несмотря на то, что они могут сделать использование соцсети более удобным, обогатить и выделить ваши сообщения.

Лайфхаками по пользованию соцсетью поделилось издание New York Post.

Существует популярный генератор шрифтов, который люди используют для выделения своих сообщений в Facebook.

Он называется Cool Fancy Text Generator. Вам просто нужно ввести текст, выбрать для него нужный шрифт, после чего скопировать текст в свою публикацию на Facebook.

Голосовые сообщения очень популярны в WhatsApp, но их тоже можно отправлять через Facebook Messenger.

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Для этого откройте соответствующий чат и удерживайте микрофон, чтобы отправить короткую заметку.

Если вы не хотите удалять или блокировать кого-нибудь на Facebook, но считаете его сообщения раздражительными, вы можете просто отключить их.

Нажмите на три точки в верхнем правом углу навязчивой публикации и выберите действие: скрыть все сообщения от этого человека или отложить их на 30 дней.

Это очистит вашу ленту от постов, которое вы не хотите видеть.

Сообщения Facebook могут раздражать, особенно если вас уведомляют об их поступлении по электронной почте и SMS или push-сообщениям на телефоне.

Чтобы управлять этим, перейдите к разделу "Параметры и конфиденциальность", выберите "Параметры", затем "Сообщения", затем включите или выключите способ получения сообщений.

Facebook иногда включает для определенных слов текстовые "Пасхальные яйца".

Если вы комментируете чей-то пост и пишете такие слова, как "приветствую" или "рад", вы можете заметить, что они изображаются другим цветом. Если вы нажмете выделенное слово, появится смешная анимация.

Для "приветствий" обычно используются воздушные шары, летающие экраном.

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