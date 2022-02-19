Топ-15 исторических персон, которые нас самом деле могли и не существовать

Некоторые известные исторические фигуры, в существование которых верят миллионы людей, на самом деле могли и не существовать. Иногда ученым не хватает доказательств, чтобы с уверенностью сказать, была ли персона реальной или же это просто персонаж мифа или легенды.

Об известных личностях, которые не существовали или их реальность под сомнением, рассказало издание Alot.

Правитель Британии, легенды о котором известны вне Туманного Альбиона. Однако существование такой личности подвергается сомнению, ведь его правление датируется V-VІ веком, а рассказы об этом знаменитом короле появляются лишь в ІХ веке. Еще больше заставляет задуматься тот факт, что о его легендарных рыцарях круглого стола стали писать только в ХІІ веке.

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Один из известнейших греческих математиков и философов, в школе каждый изучал знаменитую теорему Пифагора. Вполне вероятно, что такой человек существовал, но в реальности он кардинально отличался от того, что мы о нем знаем.

Отмечается, что всю информацию о Пифагоре исследователи получили из писаний его последователей. Многие из них несколько оторваны от реальности и мифологизированы, например в одном из документов его назвали сыном Аполлона. Вполне возможно, что легендарный математик и реальный Пифагор – это две совершенно разные личности.

Автор одних из самых известных в мире поэм "Одиссея" и "Илиада" Гомер также является темой дискуссий среди ученых. Дело в том, что до наших дней дошло очень мало биографических сведений о нем. Некоторые исследователи даже выдвигают теорию о том, что его придумали. Это было сделано якобы для того, чтобы дать двум легендарным поэмам одного автора.

Еще один персонаж, являвшийся участником эпических литературных произведений Гомера – Елена Троянская. Эта женщина якобы была настолько красива, что из-за нее и началась война между греками и Троей. Хотя археологам удалось обнаружить определенные доказательства существования самого города, но реальность красавицы остается сомнительной.

Широкое распространение в мире получила книга "Искусство войны", авторство которой приписывают древнему китайскому полководцу Сунь Цзы. Однако дискуссии о его реальности не утихают еще с ХІІ века. Многие исследователи считают, что книга – это на самом деле компиляция военных знаний за десятилетия если не столетия истории Китая. То есть ее могли писать несколько авторов в разное время.

Еще одна персона, существенно повлиявшая на развитие Поднебесной. Ученые отмечают, что многие изречения, которые приписывают философу, на самом деле принадлежат его последователям или взяты из других источников.

Конечно, найдено много доказательств, что такой человек существовал, но насколько эта персона повлияла на возникновение или развитие конфуцианства неизвестно.

История благородного разбойника из Шервудских лесов давно стала частью поп-культуры. Однако в реальности никто не знает, каким он был и существовал ли на самом деле. В ХІІІ веке имена Робин и Гуд были очень популярными, поэтому историкам тяжело найти конкретную личность знаменитого вора, который забирал у богатых и отдавал бедным.

Моисей является очень важной фигурой в авраамических религиях, но ученым так и не удалось найти материальные доказательства его существования. Древние египтяне были придирчивыми регистраторами, но на данный момент нет никаких доказательств восстания израильтянских рабов в Египте или каких-либо катастрофических нашествий.

Возможно, истории о нем были частью древнейших устных рассказов, которые впоследствии объединились в одну легендарную фигуру, ставшую чрезвычайно важной частью Библии.

Еще один известный греческий философ, реальность которого подвергается сомнению исследователями. Дело в том, что все изречения и философские трактаты, приписываемые ему, происходят из писаний его учеников, в том числе не менее известного Платона.

Нельзя исключать тот факт, что такой человек действительно существовал и даже вдохновлял на создание философских произведений, но насколько эта личность походила на Сократа из легенд – неизвестно.

Едва ли не самой известной личностью за всю историю многие ученые считают Иисуса. Споры о существовании и деталях биографии продолжаются по сей день. Некоторые выдвигают теории, что такой человек существовал и вдохновлял историю о Спасителе. Мессии были довольно распространенным явлением в те времена, поэтому это не считается чем-то фантастическим, но ученые не могут проверить реальность свидетельств, которые есть в Евангелии.

Большинство ученых склоняются к тому, что пророк Мухаммед, основавший ислам, действительно реальная историческая фигура. Однако, как и в случае с Иисусом, многие истории о нем были написаны уже после его смерти, поэтому исследователям трудно сказать, насколько отличался реальный пророк от описанного в легендах.

Еще одна известная историческая фигура женщина-Папа Римский. Она якобы занимала Святой престол в 800-х годах, но первые упоминания о ее правлении католической церковью появляются только в 1300-х годах, поэтому в ее реальности сомневаются не только церковники, но и ученые.

Конечно, женщина не могла занять столь высокий пост в то время и она скрывала свой пол, а разоблачила себя тем, что, по легенде, родила ребенка, когда садилась на коня. После чего она якобы была приговорена к смертной казни.

Буддизм называют одной из древнейших религий мира. Его основателя Сиддхартху Гаутаму или Будду окружают много мифов и легенд. Биографические сведения о нем начали появляться только спустя несколько столетий после его вероятной смерти. Это событие настолько древнее, что доказательства могли быть утрачены, ведь ученые до сих пор не нашли веских свидетельств его существования.

Еще одна важная библейская фигура – царь Соломон, известный благодаря своей мудрости и строительству Первого Храма, но доказательств его существования мало. Вне Библии ученым не удалось найти источники, подтверждающие, что это была реальная историческая фигура.

Он был серийным убийцей в ХІХ веке, наводившим ужас на Лондон. Его считают ответственным за смерть не менее пяти женщин, но, может быть, и больше. Хотя их смерть была подтвержденным историческим фактом, личность убийцы так и не установлена. Некоторые даже предполагают, что несколько человек были ответственными за разные убийства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о 12 крупнейших исторических тайнах, которые вряд ли когда-нибудь разгадают, ведь исследователи до сих пор не могут найти необходимые материальные свидетельства, которые помогли бы узнать правду.