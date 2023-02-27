Только успел подержать новорожденного сына на руках: на Волыни простились с двумя погибшими молодыми Героями. Фото

В Рожищенской общине Волынской области родные и близкие простились с погибшими Героями – Романом Клецом и Тарасом Семенюком. Молодые защитники Украины погибли на войне.

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Об этом сообщили на сайте Рожищенского городского совета. У Романа только родился сын – погибшему удалось подержать его в руках при выписке жены из роддома.

В центре города Рожищ местные жители встречали похоронный кортеж с телом бойца 79-й горно-штурмовой бригады Романа Васильевича Клеца.

Герою и защитнику было всего 25 лет. Он выполнял боевое задание недалеко от населенного пункта Марьинка Донецкой области. Он был убит 18 февраля.

Панихиду проводили возле памятного знака Борцам за свободу и независимость Украины священники Православной церкви Украины.

"Роман любил жизнь, мечтал о собственном доме для своей семьи, ради которой и взял в руки оружие, пошел бороться с врагом", – заявил Рожищенский городской голова Вячеслав Полищук.

Проводить в последний путь Романа Клеца пришла вся его семья – мать, брат и жена.

У Романа только родился сын – солдату удалось только увидеть новорожденного сынишку, подержать на руках, забрать жену из роддома.

25 февраля в Рудке-Козинской односельчане на коленях встречали своего Героя – защитника Украины Тараса Семенюка.

Молодой солдат умер, выполняя задание на Харьковском направлении.

Почтить память погибшего солдата собрались друзья, близкие и побратимы.

В местном храме Святого Духа священники Православной церкви Украины совершили за погибшим Героем заупокойную службу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 января в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода старший солдат Николай Довженко. Ему было всего 23 года.

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