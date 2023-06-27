Только самые внимательные найдут цифру за 12 секунд: головоломка

Головоломки заставляют нас задуматься и проявить свои интеллектуальные способности. Такие задачи не нуждаются в уникальных знаниях, все зависит от нашей внимательности и сообразительности.

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Исследования показывают, что упражнения для мозга помогают улучшить память. FreshersLive создала головоломку, где нужно найти число 8881 среди чисел 8831 (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Если вам удастся найти этот номер за 12 секунд, то у вас действительно высокий уровень IQ.

Комбинация цифр хорошо замаскирована, не каждый может ее найти. Для того, чтобы было легче искать, разделите изображения на части и внимательно просмотрите каждую из них. Примените свое нестандартное мышление и вы обязательно найдете скрытый номер.

Чтобы быстро решать головоломки, нужна практика. Это натренирует наш мозг и он будет готов к любым вызовам.

Если вам не удалось решить задачу, начинайте смотреть на столбики цифр с левой стороны и взглядом продвигайтесь по каждому столбику вниз.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об оптических иллюзиях всего мира, которые создали случайно.



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