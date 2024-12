Точки опоры функционирования цифровой промышленности во время войны: как оставаться сильными и мотивированными

Итоговый эфир года объединит в студии лидеров отрасли и экспертов, чтобы поделиться реальными лайфхаками по преодолению сложных вызовов военного времени, формированию и поддержке мотивации в команде, успешным кейсам преодоления кризисов. Специальной гостьей станет психолог, которая поможет разобраться, как сохранять эмоциональную стойкость в сложные времена.

Об этом сообщили организаторы мероприятия IAB Ukraine.

Во время эфира вы получите навыки: сохранение психологической устойчивости в сложных ситуациях, эффективного поиска мотивации для себя и команды в сложное время, вовлечение команды в активную работу даже во времена неопределенности, что позволит превратить кризис в новые возможности для бизнеса.

На реальных примерах рассмотрите решение бизнес-проблем: было-сделали-стало.

Last but not least у вас будет возможность послушать советы от психологи по преодолению профессионального выгорания!

Модератором будет Анастасия Байдаченко, CEO IAB Украина

Спикерами и спикерками будут Оксана Журович, Chief Executive Officer, OMD OM Group, Светлана Могилевская, Founder | CEO Nexinsight, Юрий Копышинский, CEO агентства диджитал-маркетинга Webpromo, основатель Telegram-канала Маркетолог 2.0., Максим Хоменко, Директор PMX Publicis Groupe Ukraine, Владимир Чернер, Owner & Chief Галика, Product Development Director, MixDigital, Антон Полищук, Executive Director, Promodo, Алексей Мамонтов, СЕО Inweb

Регистрация по ссылке.