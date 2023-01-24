''Точка невозврата'': в сети напомнили, как в 2015 году оккупанты ударили по микрорайону ''Восточный'' в Мариуполе. Фото

Ровно восемь лет назад, 24 января 2015, пророссийские боевики "ДНР" устроили мощный обстрел Мариуполя. Террористы ударили по микрорайону "Восточный" из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган".

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Об этой трагедии напомнил Мариупольский городской совет в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Добавим, что под огнем врага в тот день также оказался блокпост Вооруженных сил Украины в поселке Виноградное.

В результате теракта боевиков тогда погиб 31 человек, более 100 людей получили ранения разной степени тяжести. В Мариуполе было повреждено около 100 жилых домов и сооружений.

"Восемь лет назад мариупольцы впервые почувствовали, что такое "русский мир", – отметили в горсовете.

Среди пострадавших в результате обстрела была 6-летняя девочка Милана, которая потеряла ногу. Маленькая украинка в тот день оставшаяся без мамы – женщина погибла, закрыв ребенка от обломков снаряда. После этого Милана пережила несколько операций и заново училась ходить.

История этой девочки поразила весь мир. В 2018 году на 15-этажке в Мариуполе появился известный мурал "Милана", который был символом трагедии и одновременно надежды на мир и восстановление. После оккупации города в 2022 году россияне уничтожили этот рисунок, пытаясь переписать историю и стереть упоминания про свои преступления.

"Мы надеялись, что больше подобное не повторится. Но 24 февраля 2022 года россияне решили уничтожить мирный Мариуполь. После оккупации стерли и мурал о Милане, чтобы переписать историю города и свои позорные преступления. Однако мы помним о каждой трагической дате в истории Мариуполя! У преступлений РФ против народа Украины нет срока давности", – отметили в горсовете Мариуполя.

В своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал, что обстрел города в 2015 году стал точкой невозврата Мариуполя на пророссийский путь. Также тогда, в начале войны с РФ, это была самая большая трагедия, когда из-за действий террористов погибло большое количество мирных жителей.

"Восточный – это личное. Для многих из нас. Воспоминания, которые не покинут никогда. Трагедию на Восточном тогда удалось преодолеть исключительно при минимальном вмешательстве местных и областных властей, тупо впавших в коматозное состояние бесконечных совещаний ни о чем. Десятки километров пленки. Сотни килограммов еды. Координационный штаб из волонтеров, которые впервые (и в истории Мариуполя – в последний раз, к сожалению) руководили процессом. Тогда мы выстояли. Главное воспоминание с того времени, как один из провокаторов на второй день возле волонтерской палатки набросился на волонтеров за флаг и сине-желтые ленты. Как его гражданские, обычные мариупольцы за это почти не убили – пришлось спасать сволочь", – вспоминает Андрющенко.

После этого теракта, по его словам, Мариуполь стал единым и проукраинским. Уже в 2022-м город претерпел куда большее горе от России, в частности, за свой выбор, который его жители сделали после обстрела "Восточного".

Советник мэра добавил, что Валерий Кирсанов, в 2015 году корректировавший огонь оккупантов по городу, а в 2019 году вышедший на свободу по "закону Савченко", был убит оккупантами в Мариуполе в 2022-м. "Такая карма", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты обещали восстановить уничтоженный ими мурал "Милана" в Мариуполе, но на его месте появился пропагандистский баннер. Россияне вдруг решили напомнить жителям разбомбленного города, что Санкт-Петербург – их "город-побратим".

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