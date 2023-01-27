Тищенко объяснил, что делал в Таиланде: налаживает дружбу с Вьетнамом

Нардеп от партии "Слуга народа" Николай Тищенко попал в очередной скандал – сразу после запрета на выезд госслужащим за границу он решил отправиться в Тайланд. Однако, несмотря на осуждение общества, он заявил, что находится за границей "по служебным делам".

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Об этом он сообщил на своей Facebook-странице. Под служебными делами он имел в виду налаживание международных связей с Вьетнамом.

"На совещании нам, народным депутатам СН, была поставлена задача – развитие дружеских взаимоотношений в направлении Азии и Африки. Например, во Вьетнаме украинской делегации не было с 2014 года. Поэтому я действительно нахожусь с командировкой в Азии. Все высшие руководители в курсе, как и глава моей фракции. Идет война, а мы всего лишь исполняем приказы", – заявил Тищенко.

Как добавил нардеп, он не скрывает место, где находится, ведь эта поездка является вполне официальной.

"Напоминаю, что я являюсь сопредседателем группы дружбы с Вьетнамом", – сообщил он.

Первая остановка по плану, который назвал Тищенко, – Хошимин. Вторая – Королевство Тайланд. Далее он собирается возвращаться во Вьетнам.

Примечательно, что спикер Парламента Руслан Стефанчук сообщил, что Тищенко за границу не отправлял.

Важно отметить, что вчера, 26 января, Николай Тищенко инициировал законопроект, принятие которого позволит народным депутатам в свободное от работы время официально принимать участие в военных действиях на фронте.

"Сегодня Конституция запрещает народным депутатам приобщаться к Вооруженным Силам Украины, Силам территориальной обороны или другим вооруженным формированиям, образованным в соответствии с Законами Украины", – заявил Тищенко.

Однако на фоне данного заявления он предпочел отправиться в Тайланд.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Николай Тищенко исключен из партии "Слуга народа". Причиной тому стал скандал, разгоревшийся после того, как он уехал в Таиланд якобы для встречи с "представителями украинской громады".

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