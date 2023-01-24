Тип самолетов, которые союзники передадут Украине, уже определен: Игнат рассказал об усилении украинской авиации

Западные партнеры уже определили тип самолета, который будет передана Украине для борьбы с российскими оккупантами. Сроки подготовки личного состава уже запланированы.

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Такое заявление в эфире всеукраинского телемарафона сделал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий. Он отметил, что дать Украине многоцелевые самолеты призвали партнеров в начале широкомасштабного вторжения России.

В дальнейшем тема авиации не сходила с повестки дня. Этот вопрос, в частности, затрагивает и высшее военное руководство Украины и руководство Министерства обороны, а также украинские дипломаты.

"Уже фактически определен тип самолета, который, вероятно, будет предоставлен Украине, и соответствующие сроки подготовки (личного состава – ред.)", – сказал спикер.

Он добавил, что речь идет о подготовке авиационных инженеров, поскольку это важная составляющая.

"Именно поэтому этот процесс не так прост, как и подготовка инфраструктуры - здесь тоже Министерство инфраструктуры будет приобщаться для того, чтобы подготовить инфраструктуру наших военных аэродромов для приема такой техники. Всеми усилиями делается все для того, чтобы наша мечта перейти на этот самолет осуществилась как можно быстрее", – отметил Игнат.

Следует отметить, что в случае, если Украина получит от партнеров американские истребители F-16, она сможет закрыть часть своего воздушного пространства от российских атак. Эти самолеты позволят сбивать ракеты, которые армия РФ запускает по украинским городам и селам.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал союзников и партнеров рассмотреть возможность предоставления Украине дальнобойных ракет и истребителей F-16. По его словам, это стало бы шагом вперед на фоне уже имеющейся военной помощи нашему государству в войне с агрессором РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксголовнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Запад должен предоставить Украине боевые самолеты – польские истребители МиГ-29 и американские F-16. Такая авиация, уверен военный, поможет украинцам защитить небо от российских ракет.

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