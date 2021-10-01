Тиктокерша из Николаева, назвавшая Крым российским, после скандала сняла патриотическое видео

TikTok-блогер Кристина под ником khristina505 из Николаева, которая называла временно оккупированный украинский Крым "российским", сняла патриотическое видео. На записи она признала, что полуостров принадлежит Украине.

Видео она разместила на своей странице в TikTok. К записи она прикрепила пост, где написала, что раскаялась за содеянное.

"Вопрос в трансляции были провокационные! Я каюсь за то, что говорила! Спасибо людям, которые защищают нашу Украину от российской агрессии", – написала она.

Видео дня

Напомним, что украинка угодила в скандал, назвав временно оккупированный украинский Крым "российским", а также раскритиковав льготы для АТОшников.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области ученица Новояворовского лицея оскандалилась из-за видео в TikTok. Она сняла на камеру стаю собак, написав: "Пошли воевать за Украину".

Инстаблогерша wildger (Карина Бида) попала в скандал после заявления о том, что ее родной город Львов – это "дыра". Украинцы высказали возмущение словами блогерши. На ее странице стали появляться гневные коментарии.