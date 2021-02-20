TikTok-блогер из Киева оправдалась за матерное видео о ненависти к украинскому языку

TikTok-блогер из Киева с ником maybe_lizaaaaa (Лиза Леоненко), которая говорила, что украинский язык ее раздражает, извинилась и заявила, что не хотела никого обидеть.

Новое видео 15-летняя украинка опубликовала в своем TikTok-аккаунте в пятницу, 19 февраля (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Я прошу прощения за негативные выказывания касательно украинского языка", – начала свое видео блогер. Отметим, девушка в этот раз использовала государственный язык, хотя ранее в грубой форме говорила, что не собирается дружить с теми, кто разговаривает на украинском.

Леоненко утверждает, что ее хейт-видео было "реакцией на оскорбления", которые она якобы получала из-за плохого произношения.

"На самом же деле я хорошо знаю украинский. Я хорошо им владею, но с небольшим акцентом", – сказала киевлянка.

Она добавила, что ей нравится жить в Украине. Блогер заявила, что якобы "ни одного оскорбительного слова в сторону этой страны не сказала" и не хотела никого обидеть.

Напомним, Леоненко ранее говорила, что ей "вср*лся" украинский язык. "Поэтому, маленькие патриотики из своей зал*пы и своих сел, от*битесь от меня, пожалуйста", – материла девушка украинцев.

После общественного резонанса киевлянка попала в базу сайта "Миротворец".

Предлагаем посмотреть видео maybe_lizaaaaa, после которого поднялся скандал:

Как писал OBOZREVATEL, в сети заявили, что отец Лизы Леоненко работает в Государственной службе спецсвязи и защиты информации Украины, а мама является владелицей известной компании "Панини Гриль". В одном из своих видео блогер заявила, что родители поддержали ее позицию.