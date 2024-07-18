The New York Times составила рейтинг лучших книг XXI века: что вошло в топ-100

Американская ежедневная газета The New York Times опубликовала рейтинг из 100 лучших книг, изданных в XXI веке. К созданию лонглиста приобщилось более пятисот писателей, критиков, поэтов и ценителей чтения.

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Редакторы издания обратились к всемирно известным личностям, среди которых: Стивен Кинг, Бонни Гармус, Сара Джессика Паркер, Джонатан Летем, Карл Ове Кнаусгаард, Роксан Гэй и многие другие, с просьбой назвать личный топ-10 книг, которые необходимо прочитать, сообщает NYT. Разработчики проекта создали рейтинг с целью определения наиболее влиятельных произведений эпохи.

"Моя невероятная подруга", Елена Ферранте

Рейтинг возглавил роман итальянской писательницы Елены Ферранте "Моя невероятная подруга", впервые изданный в 2012 году. Книга рассказывает историю двух подруг Елены и Лилы, которые с самого детства дружили, проживая в криминальном районе Неаполя. Главный акцент произведения сделан на противоречивой и конкурирующей дружбе, возникшей после взросления.

"Тепло других солнц: эпическая история великого американского переселения", Изабель Уилкерсон

В книге американской журналистки читатели могут узнать о Великом переселении и прочитать истории людей, пострадавших из-за сегрегационных законов Джима Кроу.

"Произведение "Тепло других солнц" читается как роман. Однако оно несется на читателя, как локомотив", – описал впечатление от прочитанного журналист Двайт Гарнер.

"Вулфголл", Хиллари Мантел

Лауреат Букеровской премии создала роман, в котором запечатлела Англию XXI века, находящуюся на грани катастрофы из-за гражданской войны, которая может начаться после смерти короля Генриха VIII. На политической арене появляется сын кузнеца-мятежника Томас Кромвель, желающий полностью изменить тогдашнюю Англию, используя все методы.

"Известный мир", Эдвард Пол Джонс

Темнокожий фермер Генри Таунсенд долгое время был местным рабом. После многих лет добросовестного труда, мужчине удалось построить имение и стать владельцем работников. Однако этой цели он достиг незадолго до смерти. Когда главный герой ушел из жизни, его жена потеряла самообладание из-за сильной печали, в результате чего все плантации начали разрушаться.

"Исправление", Джонатан Франзен

50-летняя Энид Ламберт решила изменить свою скучную жизнь, вернув домой троих взрослых детей. Женщина захотела отпраздновать Рождество в кругу семьи, ведь оно может стать последним для ее мужа Альфреда, давно потерявшего здравый смысл. Книга открывает все детали человеческих недостатков.

"Роман ловко перескакивает от героя к герою, и симпатии читателя подскакивают вместе с ним; в романе, так внимательно относящемся к человеческим недостаткам, как этот, неизменной заслугой Франзена является его искренняя привязанность ко всем персонажам", – отметили редакторы The New York Times .

"2666", Роберто Боланьо

Жуткий роман описывает пять разных историй, случившихся в мексиканском городе Санта-Тереза. На улицах населенного пункта происходят мистические серийные убийства, в результате которых погибают женщины. Несмотря на множество доказательств, убийца до сих пор остается на свободе.

"Подземная железная дорога", Колсон Уайтхед

Это история американской рабыни Коры, через образ которой воплощается суть рабства того времени и желание достичь свободы. В книге раскрыта сила человеческой мотивации, которая заставляет менять ужасающие обстоятельства, несмотря на препятствия и отсутствие правосудия.

"Аустерлиц", Винфрид Георг Зебальд

Книга рассказывает о детских воспоминаниях беженца войны Жака Аустерлица, который скрывался от ужасных событий в Праге, а затем попал в Уэльс.

"Не отпускай меня", Кадзуо Ишигуро

Главные герои романа с элементами научной фантастики и антиутопии Кэти, Руфь и Томми учатся в элитной английской школе Хэйлшем. Под наблюдением преподавателей, друзья проживают обычную жизнь, делясь слухами, секретами и испытывая чувство разбитых сердец. Персонажам пришлось столкнуться с эпохой научного прогресса и экономического развития позднего капитализма, непосредственно повлиявших на их жизнь.

"Гилеад", Мэрилин Робинсон

Книга состоит из писем 76-летнего священника Джона Эймса, в которых он делится со своим семилетним сыном философскими наставлениями. Мужчина убежден, что не успеет помочь потомку пройти все этапы взросления, поэтому расписывает обучающие истории о любви, преданности, храбрости и стойкости.

Полный перечень произведений, внесенных в рейтинг лучших книг ХХІ века, можно посмотреть здесь.

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