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The New York Times составила рейтинг лучших книг XXI века: что вошло в топ-100

Анастасия Какун
Общество
5 минут
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The New York Times составила рейтинг лучших книг XXI века: что вошло в топ-100

Американская ежедневная газета The New York Times опубликовала рейтинг из 100 лучших книг, изданных в XXI веке. К созданию лонглиста приобщилось более пятисот писателей, критиков, поэтов и ценителей чтения.

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Редакторы издания обратились к всемирно известным личностям, среди которых: Стивен Кинг, Бонни Гармус, Сара Джессика Паркер, Джонатан Летем, Карл Ове Кнаусгаард, Роксан Гэй и многие другие, с просьбой назвать личный топ-10 книг, которые необходимо прочитать, сообщает NYT. Разработчики проекта создали рейтинг с целью определения наиболее влиятельных произведений эпохи.

The New York Times составила рейтинг лучших книг XXI века: что вошло в топ-100

"Моя невероятная подруга", Елена Ферранте

Рейтинг возглавил роман итальянской писательницы Елены Ферранте "Моя невероятная подруга", впервые изданный в 2012 году. Книга рассказывает историю двух подруг Елены и Лилы, которые с самого детства дружили, проживая в криминальном районе Неаполя. Главный акцент произведения сделан на противоречивой и конкурирующей дружбе, возникшей после взросления.

The New York Times составила рейтинг лучших книг XXI века: что вошло в топ-100

"Тепло других солнц: эпическая история великого американского переселения", Изабель Уилкерсон

В книге американской журналистки читатели могут узнать о Великом переселении и прочитать истории людей, пострадавших из-за сегрегационных законов Джима Кроу.

"Произведение "Тепло других солнц" читается как роман. Однако оно несется на читателя, как локомотив", – описал впечатление от прочитанного журналист Двайт Гарнер.

The New York Times составила рейтинг лучших книг XXI века: что вошло в топ-100

"Вулфголл", Хиллари Мантел

Лауреат Букеровской премии создала роман, в котором запечатлела Англию XXI века, находящуюся на грани катастрофы из-за гражданской войны, которая может начаться после смерти короля Генриха VIII. На политической арене появляется сын кузнеца-мятежника Томас Кромвель, желающий полностью изменить тогдашнюю Англию, используя все методы.

The New York Times составила рейтинг лучших книг XXI века: что вошло в топ-100

"Известный мир", Эдвард Пол Джонс

Темнокожий фермер Генри Таунсенд долгое время был местным рабом. После многих лет добросовестного труда, мужчине удалось построить имение и стать владельцем работников. Однако этой цели он достиг незадолго до смерти. Когда главный герой ушел из жизни, его жена потеряла самообладание из-за сильной печали, в результате чего все плантации начали разрушаться.

The New York Times составила рейтинг лучших книг XXI века: что вошло в топ-100

"Исправление", Джонатан Франзен

50-летняя Энид Ламберт решила изменить свою скучную жизнь, вернув домой троих взрослых детей. Женщина захотела отпраздновать Рождество в кругу семьи, ведь оно может стать последним для ее мужа Альфреда, давно потерявшего здравый смысл. Книга открывает все детали человеческих недостатков.

"Роман ловко перескакивает от героя к герою, и симпатии читателя подскакивают вместе с ним; в романе, так внимательно относящемся к человеческим недостаткам, как этот, неизменной заслугой Франзена является его искренняя привязанность ко всем персонажам", – отметили редакторы The New York Times .

The New York Times составила рейтинг лучших книг XXI века: что вошло в топ-100

"2666", Роберто Боланьо

Жуткий роман описывает пять разных историй, случившихся в мексиканском городе Санта-Тереза. На улицах населенного пункта происходят мистические серийные убийства, в результате которых погибают женщины. Несмотря на множество доказательств, убийца до сих пор остается на свободе.

The New York Times составила рейтинг лучших книг XXI века: что вошло в топ-100

"Подземная железная дорога", Колсон Уайтхед

Это история американской рабыни Коры, через образ которой воплощается суть рабства того времени и желание достичь свободы. В книге раскрыта сила человеческой мотивации, которая заставляет менять ужасающие обстоятельства, несмотря на препятствия и отсутствие правосудия.

The New York Times составила рейтинг лучших книг XXI века: что вошло в топ-100

"Аустерлиц", Винфрид Георг Зебальд

Книга рассказывает о детских воспоминаниях беженца войны Жака Аустерлица, который скрывался от ужасных событий в Праге, а затем попал в Уэльс.

The New York Times составила рейтинг лучших книг XXI века: что вошло в топ-100

"Не отпускай меня", Кадзуо Ишигуро

Главные герои романа с элементами научной фантастики и антиутопии Кэти, Руфь и Томми учатся в элитной английской школе Хэйлшем. Под наблюдением преподавателей, друзья проживают обычную жизнь, делясь слухами, секретами и испытывая чувство разбитых сердец. Персонажам пришлось столкнуться с эпохой научного прогресса и экономического развития позднего капитализма, непосредственно повлиявших на их жизнь.

The New York Times составила рейтинг лучших книг XXI века: что вошло в топ-100

"Гилеад", Мэрилин Робинсон

Книга состоит из писем 76-летнего священника Джона Эймса, в которых он делится со своим семилетним сыном философскими наставлениями. Мужчина убежден, что не успеет помочь потомку пройти все этапы взросления, поэтому расписывает обучающие истории о любви, преданности, храбрости и стойкости.

The New York Times составила рейтинг лучших книг XXI века: что вошло в топ-100

Полный перечень произведений, внесенных в рейтинг лучших книг ХХІ века, можно посмотреть здесь.

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