Террористы на Донбассе ударили по ВСУ из гранатометов и пулеметов

За прошедшие сутки, 9 января, российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, среди украинских воинов боевых потерь нет.

Вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону позиций ВСУ из ручных противотанковых и подствольных гранатометов на Приазовье, неподалеку Водяного.

Также террористы дважды проявляли вооруженную активность неподалеку Луганского – вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 10 января, в районе проведения ООС наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области военнослужащий по контракту попытался душить сослуживца, чтобы обокрасть. А когда не удалось, поджег его и таки забрал деньги – всего 9500 гривен.