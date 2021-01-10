Терористи на Донбасі вдарили по ЗСУ з гранатометів і кулеметів
Упродовж минулої доби, 9 січня, російсько-окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Як повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook, серед українських воїнів бойових втрат немає.
Збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік позицій ЗСУ з ручних протитанкових та підствольних гранатометів на Приазов’ї, неподалік Водяного.
Також терористи двічі проявляли збройну активність неподалік Луганського – вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
Від початку поточної доби, 10 січня, в районі проведення ООС спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил в Донецькій області військовослужбовець за контрактом спробував душити товариша по службі, щоб обікрасти. А коли не вдалося, підпалив його і таки забрав гроші – всього 9500 гривень.