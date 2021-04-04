Террористы "Л/ДНР" использовали игрушечный самолет, начиненный взрывчаткой – штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации на востоке Украины прибегают к циничным, хотя и не новым, способам провокации военных Вооруженных сил Украины – дистанционному минированию.

Об этом сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook. В частности, в сообщении говорится, что на прошлой неделе в районе поселка Широкино вражеские войска активизировали свои действия, используя запрещенное Женевскими конвенциями вооружение.

"На днях в пределах ответственности одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты было обнаружено самодельное взрывное устройство – игрушечный детский самолет, начиненный взрывчатым веществом. Прилетел за ветром со стороны противника. Казалось, невинная детская игрушка. При задевании кошкой сдетонировала", – сообщили в ООС.

Войска РФ на Донбассе прибегают к дистанционному минированию Facebook ООС

Вражеские войска на Донбассе прибегают к циничным действиям Facebook ООС

Войска РФ на Донбассе запустили игрушечный детский самолет, начиненный взрывчаткой Facebook ООС

В то же время отмечается, что благодаря умелым действиям военных ВСУ удалось сохранить жизнь и здоровье личного состава.

В ООС отметили, что такие случаи не редкость, в частности, с 2014-го года на востоке страны зафиксировано более 300 инцидентов с применением противником самодельных взрывных устройств. Они являются оружием не избирательного действия и наносят большой вред не только военным, но и гражданскому населению.

В ООС сообщили о циничных способах провокации со стороны войск РФ Facebook ООС

Напомним, 3 апреля в "ДНР" опубликовали очередной фейк о наступлении ВСУ на Донбассе. В частности о том, что украинские военные якобы применили беспилотник, оснащенный самодельным взрывным устройством. В результате взрыва якобы погиб ребенок и получила ранения женщина.

Позже представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович ответил на фейк, потребовав, чтобы назвали имя и фамилию ребенка, который якобы "погиб из-за обстрелов ВСУ" в Александровке. Он отметил, что никаких подробных данных нет, а распространенная дезинформация может быть проверкой реакции Киева перед более серьезными провокациями.

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