Терористи "Л/ДНР" використали іграшковий літак, начинений вибухівкою – штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації на сході України вдаються до цинічних, хоч і не нових, способів провокації військових Збройних сил України – дистанційного мінування.

Про це повідомила пресслужба Операції Об'єднаних сил у Facebook. Зокрема, у повідомленні йдеться, що минулого тижня у районі селища Широкино ворожі війська активізували свої дії, використовуючи заборонене Женевськими конвенціями озброєння.

"Днями в межах відповідальності одного з підрозділів окремої бригади морської піхоти було виявлений саморобний вибуховий пристрій – іграшковий дитячий літак, начинений вибуховою речовиною. Прилетів за вітром зі сторони противника. Здавалося, невинна дитяча іграшка. При стягненні кішкою здетонувала", – повідомили в ООС.

Війська РФ на Донбасі вдаються до дистанційного мінування Facebook ООС

Ворожі війська на Донбасі вдаються до цинічних дій Facebook ООС

Війська РФ на Донбасі запустили іграшковий дитячий літак, начинений вибухівкою Facebook ООС

Водночас зазначається, що завдяки умілим діям військових ЗСУ вдалося зберегти життя та здоров’я особового складу.

В ООС наголосили, що такі випадки не є поодинокими, зокрема, з 2014-го року на сході країни зафіксовано понад 300 інцидентів із застосуванням противником саморобних вибухових пристроїв. Вони є зброєю не вибіркової дії і завдають великої шкоди не тільки військовим, а й цивільному населенню.

В ООС повідомили про цинічні способи провокації з боку військ РФ Facebook ООС

Нагадаємо, 3 квітня в "ДНР" опублікували черговий фейк про наступ ЗСУ на Донбасі. Зокрема про те, що українські військові нібито застосували безпілотник, споряджений саморобним вибуховим пристроєм. В результаті вибуху нібито загинула дитина і отримала поранення жінка.

Пізніше речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович відповів на фейк, зажадавши, щоб назвали ім'я і прізвище дитини, яка нібито "загинула через обстріли ЗСУ" в Олександрівці. Він наголосив, що жодних докладних даних немає, а поширена дезінформація може бути перевіркою реакції Києва перед більш серйозними провокаціями.

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