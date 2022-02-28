Терехов заявил, что оккупанты продолжают обстреливать Харьков, начали взрывать подстанции

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Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские войска продолжают обстреливать город, в частности подстанции. Часть районов уже отключена от электричества.

Об этом городской голова сообщил в эфире украинских телеканалов. Он сообщил, что уже больше 87 домов пострадали, также некоторые люди, которые оказались под завалами, которые на данный момент ликвидируют.

"Сейчас начали взрывать наши подстанции, которые снабжают нас электроэнергией. Часть районов Харькова уже отключены от электроэнергии, остались без электроэнергии и, соответственно, возникают проблемы с водоснабжением, теплоснабжением", – рассказал Терехов.

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Он подчеркнул, что в Харькове происходит настоящий геноцид мирных жителей.

"Это не операция, а война на уничтожение народа..." – заявил мэр города.

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