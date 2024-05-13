'Теперь я знаю, как выбирать профессию': украинские подростки прошли профориентацию от Фонда Рината Ахметова

В столичном центре поддержки Ямариуполь Фонд Рината Ахметова провел мероприятие для подростков. Цель – помочь детям найти профессию своей мечты. Ольга Фролова, психолог Фонда, кандидат психологических наук, рассказала юным гостям мероприятия о том, как выбрать дело, которое будет дарить радость всю жизнь.

"Выбор профессии – ответственный процесс, и Фонд Рината Ахметова поддерживает подростков на этом пути. В течение мероприятия участники активно включались во взаимодействие с психологией, отвечали на вопросы, получали практические советы. Я уверена, что все это поможет молодежи предпринять уверенные шаги в будущее", – говорит Алина Климчик, менеджер проектов Фонда.

В конце мероприятия детям подарили плакат, разработанный специалистами программы "Ринат Ахметов – Детям" и экспертом Ольгой Фроловой, где собраны ключевые шаги на пути к выбору профессии – с его помощью можно определить собственные слабые и сильные стороны, пройти тест по профориентации и узнать больше о современные профессии.

Теперь я знаю, что, выбирая профессию, в первую очередь нужно себя спросить: что ты хочешь и умеешь? А еще нужно желание. Если у тебя есть желание, ты умеешь и хочешь – будет успех в деле", – делится впечатлениями 16-летний участник мероприятия.

"Понравилось. Это был нестандартный рассказ, и еще нам задавали вопросы, о которых не скажут в школе", – говорит еще один паренек.

"Ведущая мероприятие рассказывала и о своем опыте, и нас спрашивала, и приводила разные примеры и истории, как люди выбирали свою профессию. Это понравилось", – рассказывает одна из девушек.

Такие мероприятия помогают детям определиться с профессией. Что-то обобщить, что-то по-новому услышать. Лично для себя я отметила, как можно детям по-другому доносить профориентационные моменты", – комментирует Анна Булах, заместитель директора по воспитательной работе №248.

Фонд Рината Ахметова системно помогает подросткам в выборе жизненного пути. В частности, проводил мотивационные встречи на тему "Твоя суперсила!", снял образовательный онлайн-сериал "Твоя суперпрофессия", работает Telegram-канал "Твоя суперсила" – там много полезного для саморазвития, образования, мотивации и психологической поддержки.

За 18 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины. Больше на сайте akhmetovfoundation.org.