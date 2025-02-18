'Теперь у малыша есть не только теплый дом, но и семья': пограничник спас щенка и вывез его из зоны боевых действий. Видео

Украинский пограничник спас щенка в зоне проведения боевых действий. С началом ротации защитник забрал животное с собой домой.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. Теперь у четырехлапого есть теплый дом и семья.

В ГНСУ рассказали, что пограничник Виталии нашел одинокую и обессиленную собачку на снегу возле места дислокации. Военные приютили малыша, подкармливали детской смесью и дали кличку Лаки.

"Мать собачки так и не вернулась, поэтому она стала частью подразделения – росла и крепла. А когда пришло время ротации, Виталий забрал Лаки с собой домой. Теперь у малыша есть не только теплый дом, но и настоящая семья", – говорится в сообщении.

Напомним, в Харьковской области во время ликвидации пожара в поселке Купянск-Узловой, чрезвычайники спасли собачку из квартиры. Пушистика с кличкой Лада спасатели вынесли без сознания из огня. С помощью аппарата на сжатом воздухе животное быстро привели в сознание.

Как сообщал OBOZ.UA, спасатели ГСЧС спасли собачку, которая застряла в металлическом заборе и не смогла выбраться самостоятельно. К счастью животное не пострадало.

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