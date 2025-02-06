"Пережил настоящее приключение": спасатели освободили собаку, которая застряла в металлическом заборе. Фото и видео

В Сумах маленький щенок оказался в ловушке – он застрял в металлическом заборе и не мог выбраться самостоятельно. На помощь пришли спасатели ГСЧС, осторожно освободившие маленького хвостика.

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К счастью, собачка не пострадала и, едва освободившись, радостно побежала навстречу новым приключениям. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Этот маленький хвостик из Сум пережил настоящее приключение! Он застрял в металлическом заборе, и самостоятельно выбраться уже не мог... Спасатели ГСЧС с максимальной осторожностью уволили четырехлапого из ловушки, и уже через мгновение он, счастливый и невредимый, помчался навстречу новым приключениям!" – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что спасателям имеют добрые сердца и беспокоятся не только о людях, но и о братьях наших меньших!

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