'Теперь есть сила двигаться дальше': тяжелораненый житель Днепра получил помощь в лечении от Фонда Рината Ахметова

Александр и Анастасия в начале весны переехали в Днепр, а через полтора месяца в дом, где они жили, попала российская ракета. Александр получил тяжелые ранения. Фонд Рината Ахметова оказал ему помощь, финансировав металлические конструкции, необходимые для того, чтобы 27-летний мужчина снова мог ходить.

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Это для нас очень ценная помощь: мы потеряли все, что у нас было. Большое спасибо Фонду Рината Ахметова", – говорит Александр.

В ту страшную ночь его засыпало обломками потолка. Мужчина не сразу понял, что произошло. Со сверхусилиями смог себя откопать, а уже в больнице выяснилось, что Александр был сильно травмирован. Впереди у него длительный период обновления. На каждом этапе непростого пути его поддерживает супруга Анастасия.

"Спасибо, что помогли мужчине. Это греет сердце и дает силу двигаться дальше. Благодаря людям и помощи веришь в добро и победу еще больше", – говорит женщина.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).