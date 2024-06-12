Тело вынесло течением на берег: в Тисе утонул еще один человек

В реке Тиса на Закарпатье вновь обнаружили тело утопленника. Это уже 35-й случай с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Отмечается, что информация о погибшем устанавливается.

По сообщению ГНСУ, мужчину в реке без признаков жизни обнаружили сегодня, 12 июня, во время патрулирования украино-венгерского участка границы. Тело погибшего вынесло течением на украинский берег. На место происшествия вызвали сотрудников ГСЧС и Национальной полиции.

В ведомстве в очередной раз призвали мужчин не рисковать своей жизнью и здоровьем, пытаясь попасть за границу вплавь.

Напомним, в конце мая семь мужчин в Закарпатье прорвали заградительную сетку, чтобы незаконно пересечь границу через реку Тису. Они отдали организаторам переправки 55 тыс. долларов, однако пограничники задержали их в 100 метрах от границы.

Как сообщал OBOZ.UA, 28-летний мужчина из Одессы пытался попасть в Молдову через реки Турунчук и Днестр с помощью ластов и детского надувного матраса. Маршрут придумал лично, а ориентировался по онлайн-картам. Беглеца задержал пограничный наряд.

Ранее в Госпогранслужбе рассказали, что в Тисе снова обнаружили утопленника. Житель Закарпатья стал девятым погибшим в горном водоеме с начала мая.

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