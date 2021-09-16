Телеканал 'Наш' хотят лишить лицензии: в суд поступил иск от Нацсовета

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания подал иск в Окружной административный суд Киева в отношении телеканала "Наш". Регулятор просит лишить его лицензии за нарушения.

Об этом 16 сентября сообщается на сайте суда. Вопрос об открытии производства решается.

Отмечается, что основанием для лишения лицензии Нацсовет называет разжигание национальной, расовой и религиозной вражды во время высказываний в эфире.

К такому выводу регулятор пришел после проведения внеплановой проверки телеканала.

В ОАСК подчеркнули, что им в течение года поступило более 15 исков по поводу обжалования решений Нацсовета.

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Напомним, регулятор обнаружил, что во время ток-шоу "Марафон" на телеканале "Наш" 4 мая фразы народного депутата 2-7 созывов Петра Симоненко содержали признаки скрытого призыва к разжиганию религиозной вражды и ненависти. Речь идет о нетерпимости к представителям Православной церкви Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на 200 тысяч гривен были оштрафованы телеканалы "Наш" и NewsOne.