'Необходимо пожизненное заключение!' Родные жертв ДТП с Зайцевой призвали Раду выполнить волю президента

В парламенте уже в ближайшие дни могут рассмотреть во втором чтении законопроект №2695, который серьезно ужесточает ответственность за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Правда, до сих пор неясно, не откажется ли от своего предложения президент Владимир Зеленский, который ранее выступал за пожизненное заключение для недобросовестных водителей.

OBOZREVATEL призывает народных депутатов поддержать документ, ведь каждый, кто садится за руль пьяным, становится потенциальным убийцей. И наказание даже в виде 10 лет тюрьмы нельзя назвать справедливым, когда в таких авариях гибнут чьи-то дети, родители или просто близкие люди.

Украинцы, потерявшие близких в "пьяных" ДТП, выступают за самое жестокое наказание горе-водителей.

Так и в случае с родными жертв ДТП в Харькове на Сумской в октябре 2017 года. Напомним, тогда еще 20-летняя Алена Зайцева на внедорожнике Lexus вылетела на запрещающий сигнал светофора на перекрестке и столкнулась с Volkswagen под управлением Геннадия Дронова.

После этого авто Зайцевой вылетело на тротуар и сбило стоявших там людей.

В результате этой аварии погибло шесть человек. Сейчас Зайцева отбывает наказание в Покровском исправительном центре №79, ей дали 10 лет. Однако существует вероятность, что через пять лет (а это произойдет уже в октябре 2022 года) она может выйти условно-досрочно.

"Против таких мер, как пожизненное заключение, могут выступать только те, кто не был на нашем месте. Кто не хоронил своих родных, которых убили такие вот горе-водители. Я считаю, что и 12 лет тюрьмы для таких водителей мало. Необходимо пожизненное заключение!" – говорит OBOZREVATEL Тина Шевцова, сестра 28-летней Нины Кобесовой, погибшей в той аварии.

18 октября 2017 года Нина Кобесова как раз вышла из своего офиса, который расположен в здании рядом с перекрестком на ул. Сумской. Девушка должна была перейти дорогу в этом месте, когда огромный джип на скорости вылетел на тротуар и похоронил под собой пять человек, шестая жертва скончалась в больнице.

Как рассказывает сестра, Нина была преподавателем иностранных языков. Работала в школе, дети ее очень любили. Да и она тоже любила детей и с удовольствием занималась с ними. Незадолго до гибели девушка вынуждена была оставить школу, как раз готовилась к тому, чтобы поехать работать на Кипр, преподавать иностранный язык. Но не успела.

Согласен с тем, что водителей, которые садятся за руль пьяными или в состоянии наркотического опьянения, необходимо наказывать гораздо строже, вплоть до пожизненного, и брат Аллы Сокол Юрий Фабрис – женщины, которая также погибла под колесами джипа Зайцевой вместе со своей дочерью Настей.

"Думать, что можно сесть за руль пьяным, могут другие. А я похоронил свою сестру и племянницу. Считаю, что таких людей необходимо наказывать очень строго. Я только за такие законы", – сказал OBOZREVATEL Юрий Фабрис.

Алла была вдовой бойца АТО Владимира Янчука, погибшего в 2014 году, Настя была его падчерицей.

Парламент готовится к рассмотрению законопроекта №2695. Фактически, если этот документ будет проголосован с предложенными правками, он вновь криминализирует ответственность водителей, которые совершили ДТП с жертвами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Что собираются поменять в законодательстве?

Инициаторы этого закона хотят серьезно повысить штрафы за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Вместо 10 тысяч виновный водитель должен будет выложить от 51 до 85 тыс. гривен. Также его могут арестовать сроком на 6 месяцев .

Но если он совершил тоже самое в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то такого водителя могут посадить на срок до 3 лет (с лишением прав на срок от 3 до 5 лет).

В случае смерти потерпевшего при ДТП водителя могут лишить свободы на срок от 3 до 8 лет (с лишением водительских прав на 5-8 лет). Если жертв оказалось несколько, то срок могут увеличить до 5-10 лет (с лишением прав на такой же срок).

Но если водитель был пьян или под наркотиками, то ему уже будет грозить от 7 до 12 лет тюрьмы (а прав лишат на 7-10 лет).

По инициативе президента Владимира Зеленского в законопроект могут быть внесены правки даже о пожизненном лишении свободы в случае, если этот водитель совершил убийство на дороге второй раз в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков, и при этом погибли два и более человека. Но это будет ясно только при втором чтении.

Надо отметить, что именно Зеленский ветировал закон о криминализации ответственности за убийство на дороге в состоянии алкогольного опьянения. Однако вслед за этим на Старообуховской трассе под Киевом произошло ужасное ДТП – водитель, который уже отбыл срок за пьяную аварию и убийство человека, вновь выехал на дорогу под действием наркотиков и на этот раз убил почти всю семью – родителей и двоих детей, чудом выжил только один ребенок.

Много споров вызывает правка, которая может быть внесена в этот законопроект и позволит патрульным останавливать водителей с целью профилактики в ночное время с 22:00 до 8:00, а также в праздничные, нерабочие и выходные дни и на следующий день после них. То есть, патрульные смогут проверять водителей на предмет алкогольного и наркотического опьянения.

Почему-то именно эти изменения вызвали больше всего противодействия. Хотя, с нашей точки зрения, если человек не позволяет себе садиться за руль пьяным, то у него нет оснований опасаться подобных проверок.

Редакция OBOZREVATEL выступает за ужесточение ответственности водителей, которые водят авто в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Поскольку завтра жертвой таких убийц за рулем может стать любой из нас или наших родных. Мы призываем коллег из других изданий поддержать освещение проблемы с "пьяными" ДТП на дорогах и всесторонне рассказать о законопроекте, который может помочь в решении проблемы.

Напомним, что за весь 2020 год на дорогах Украины было зафиксировано 4 522 дорожно-транспортных происшествия, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. В результате погибли 103 человека и еще 1554 получили травмы. Вопрос наказания виновников трагедий, особенно влиятельных, часто остается открытым.