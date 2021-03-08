Обратил внимание, что не увидел в антиваксов (противники вакцинации. – Ред.) какого-то типа лидера. Ну там образованного симпатичного человека, который вел бы их в такое желанное средневековье.

А еще они не способны вспомнить, где взяли свои аргументы, а если и могут – то это какие-то группы в фб или телеграмме. Ну и Бог. Это обязательно. Моей маме они предложили пожить не сколько позволит современная медицина, а сколько он послал.

Ну и для крикунов об отсутствии бесплатной медицины. С этим, конечно, есть проблема. Но ковидные скорые и кислород, который вам может понадобиться, будет бесплатным (но очень недешевым для государства). И для тех, кто уже имел возможность вакцинироваться и отказался, я бы сделал их платными. По ценам частных клиник. Тем более, что антиваксы уверены, что у нас вся медицина и так платная – вот пусть и платят.

Пишите в комментариях, стоит ли, по вашему мнению, их пускать в общественный транспорт?

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