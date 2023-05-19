Ташева анонсировала 'дружескую милитаризацию' Крыма после деоккупации: о чем идет речь

Представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева считает, что после деоккупации полуостров должен пройти "дружественную милитаризацию". В первую очередь это означает, что в Крыму не должно быть флота РФ.

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Об этом Ташева сказала во время мероприятия "Помним историю – возвращаем территорию" в четверг, 18 мая, передает "Укринформ". По ее словам, полуостров после возвращения нужно полностью интегрировать в украинскую и европейскую инфраструктуру.

Крым должен быть вписан в украинский контекст, с украинскими Силами обороны, Военно-морским флотом нашего государства, где "военный компонент правильно сосуществует с гражданской жизнью".

Также в Крыму нужно будет развивать туризм и курортную составляющую. На полуострове должны развиваться три коренных народа: крымские татары, караимы и крымчаки.

По данным Ташевой, после освобождения Крыма под уголовную ответственность за коллаборационизм может попасть более 200 тысяч жителей полуострова. Под это определение сейчас подпадает практически каждый крымчанин.

Речь идет о всех, кто, например, платит налоги государству-агрессору России. Однако Ташева уточнила, что долго жить в оккупации и не делать этого невозможно.

Она отметила, что в Украине сейчас разрабатывают программу первоочередных шагов после деоккупации Крыма. В этом документе затрагиваются вопросы относительно ответственности коллаборантов, а также амнистии и люстрации.

Уже сейчас точно можно сказать, что под амнистию не попадут те, кто принимал управленческие решения, кто предал присягу (военные и правоохранители), вел пропагандистскую деятельность, совершал военные преступления и нарушал права человека.

Остальные крымчане могут нести другой вид ответственности, не уголовной.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции временно захваченного Россией Крыма. Также глава государства утвердил состав этого органа.