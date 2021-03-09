Тарас Шевченко стал мировым рекордсменом по количеству установленных памятников

Тарас Шевченко, знаменитый украинский поэт и художник, в годовщину со дня своего рождения во вторник, 9 марта, стал мировым рекордсменом по количеству установленных в его часть памятников.

Информацию о количестве памятников Кобзарю в течение года собирало Министерство иностранных дел Украины. Эти данные позволили зарегистрировать рекорд в "Книге рекордов Украины", сообщили в пресс-службе МИД.

Всего в мире существует 1167 монументов Тарасу Шевченко, из них 1068 – в Украине, а еще 99 – в 44 иностранных государствах.

"Мы хотели сделать Тараса Григорьевича Шевченко мировым рекордсменом и подчеркнуть, что Украина – там, где мы живем, разговариваем на нашем языке, помним нашу историю и исповедуем наши ценности. Украина там, где Шевченко. В наших сердцах, в памятниках, как символ борьбы за свободу, права и свободы", – отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Во вторник, 9 марта, во Флоренции (Италия) открыли памятник Тарасу Шевченко. На церемонии присутствовал мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, 9 марта 207 лет назад родился выдающийся украинский поэт Тарас Шевченко, который сделал все возможное для того, чтобы наш народ утвердился как сильная и независимая нация.

Как сообщал OBOZREVATEL, в цифровой реальности создали инсталляцию знаменитого украинского поэта Тараса Шевченко в день его рождения. Виртуальный персонаж гуляет по Киеву и делает фото с людьми.