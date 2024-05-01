Тандем силы: Jerry Heil стала послом бренда 'Моршинская'

Знаменитая украинская певица Jerry Heil, которая будет представлять Украину на Евровидении, стала новым лицом и амбассадором легендарного отечественного бренда "Моршинская". Это сотрудничество является слиянием двух мощных энергий – энергии творчества и энергии природы. Об этом объявили его участники.

Тандем известной певицы и самого известного украинского бренда минеральной воды нашел отражение в новой коммуникации – "Моршинская. Твоя сила восстановления".

"Между нами много общего. Jerry Heil – яркая представительница современной украинской музыки, а "Моршинская" – звезда среди минеральных вод Украины, новые продукты бренда отвечают запросам современного мира. Динамика современной жизни требует постоянного движения вперед. Однако каждый день важно найти несколько секунд только для себя, чтобы почувствовать силу естественного обновления. Это несложно, ведь под рукой всегда есть бутылка "Моршинской" – ваш источник ежедневного восстановления!" – прокомментировали сотрудничество с Jerry Heil в IDS Ukraine, производящей "Моршинскую".

Совместная коммуникация "Моршинской" и Jerry Heil в метафорическом ролике раскрывает важность потребления природной воды для поддержания гидробаланса в организме в течение дня.

"Я сама ежедневно пью "Моршинскую", ведь она помогает мне восстанавливаться и поддерживать баланс. И вдвойне приятно, что любимый бренд разделяет схожие с моими ценности: быть естественной, заботиться об экологии и жить с Украиной в сердце", – прокомментировала Jerry Heil свое сотрудничество с брендом.

Она пишет песни на социальные темы, делится со слушателями личным жизненным опытом и исследует окружающий мир. Авторы творческой коллаборации бренда и Jerry Heil находят много общего между ними. Певица максимально положительная, искренняя и естественная, как и "Моршинская" – созданная природой минеральная вода из заповедной Моршинской долины.