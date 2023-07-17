'Такой человек должен учить молодых военных, а не сидеть в тюрьме', – Бондарь выступил в поддержку Червинского

В понедельник, 17 июля, проходит заседание суда по мере пресечения Роману Червинскому, которое находится в СИЗО. Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Михаил Бондарь пришел за заседание в качестве поручителя известного разведчика и выступил в его поддержку.

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Нардеп заявил журналистам, что Червинский имеет большое количество государственных наград за годы службы, что свидетельствует о его заслугах, верности и патриотизме. Об этом говорится на сайте политсилы.

Как сообщил Михаил Бондарь вопрос о мере пресечения Червинскому сейчас рассматривает та самая коллегия судей, которая в прошлый раз не удовлетворила ходатайство адвокатов и не пересмотрела содержание под стражей.

"Действительно очень много людей пришли сегодня, как и тогда, и готовы взять Романа на поруки. Но надеяться, что решение будет иным, чем в прошлый раз, наверняка не приходится. Однако мы здесь, мы надеемся и боремся до последнего", – сказал Михаил Бондарь.

"Сегодня защита Романа принесла в суд все награды, которые он имеет. Этими наградами он уже доказал свой патриотизм и борьбу за Украину за все эти годы, которые он служил и служит государству", - подчеркнул депутат.

"Я буду в суде как поручитель аргументировать, что тоже имею награды, и мне наверняка еще далеко до такого количества и таких знаков отличия - и "Богдана Хмельницкого" и 2-й и 3-й степени, и "За мужество". Поэтому такому человеку место сейчас учить молодых, проявлять свой опыт в защите Родины, а не гнить и сидеть в застенках", – подчеркнул депутат.

Напомним, народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" неоднократно ходатайствовали о взятии на поруки разведчика Романа Червинского. Взять Червинского на поруки также были готовы генерал-майор запаса Сергей Кривонос и бывший исполняющий обязанности президента Украины, секретарь СНБО (2014-2019) Александр Турчинов.

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко назвала это дело позорным.

"Этот позор напоминает дело генерала Марченко, которого держали в СИЗО за якобы некачественные бронежилеты. Эти 16 тысяч арестованных броников сгнили на складах. В результате в начале вторжения бронежилеты были в дефиците и их таскали волонтеры. Тогда Петр Порошенко внес залог. генерал Марченко фактически спас Николаев от захвата оккупантами", – напомнила Геращенко.

"Дело развалилось, у генерала никто не извинился, а сам многомиллионный залог Порошенко отдали только недавно, хотя он сразу сказал, что перечислит эти средства в помощь ВСУ", - написала депутат.

"Дело Червинского похоже на историю генерала Павловского, которого держали в СИЗО за якобы некачественные корабли. Недавно такой же корабль "Буча" был спущен на воду. Дело Червинского тоже больше похоже на месть за вагнеровцев, о которых он первый рассказал обществу. Это дело развалится. , но страшно, что подобное снова и снова повторяется в Украине", – отметила Геращенко.

А народная депутат Виктория Сюмар ранее заявила, что фабрикация дела против полковника Червинского открывает "ящик Пандоры".

"Вдумайтесь, в чем его обвиняют? Как офицер ССО он был участником группы, которая осуществляла спецоперацию по вербовке российского пилота, чтобы он транспортировал в Украину российский самолет. Операция провалилась, как часто бывает на войне. Червинский говорит, что, по его мнению, была утечка информации из ГУР, аэродром, который был определен точкой для приема самолета, обстреляли ракетами, погибли среди тех, кто не спустился в хранилище, сейчас ему шьют преступную деятельность, которая привела к материальному ущербу (в результате бомбардировки россиян) и гибели людей. снова через российские ракеты)", – заметила Сюмар.

"Скажите, а если группа военных выходит на штурм позиций, теряет технику, людей, то это тоже будет основанием для привлечения командиров к ответственности?" – риторически спросила депутат.