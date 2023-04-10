Такого не было 10 лет: в Ровенской области реки выходят из берегов, есть риск прорыва плотины. Видео

В Ровенской области мощное наводнение может угрожать почти 80 населенным пунктам. А все потому, что из-за быстрого таяния снега и частых дождей весной в реках резко поднялся уровень воды.

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Об этом говорится в репортаже ТСН. Хотя на Полесье привыкли к богатой водной весной, однако таких масштабов наводнения не набирали последние 10-12 лет.

Как рассказывают специалисты, если не сдержать воду, она способна прорвать плотины, что будет угрожать затоплению нескольких десятков населенных пунктов. Уже сейчас вода принесла вред некоторым хозяйствам, затопив огороды, поля и подтопив погреба.

В частности, местные жители жалуются, что каждый день из погребов приходится выносить по несколько десятков ведер воды, чтобы не сгнил урожай картофеля прошлого года.

"Утром 40 ведер воды, вечером 40 ведер воды, чтобы спасти картошку", – рассказывает местный.

Реки внезапно вышли из берегов из-за таяния снега и частых дождей, которые привели к повышению уровня грунтовых вод и воды в магистральных каналах. Специалисты утверждают, что в марте осадки составили около 62% от ежегодной нормы.

Чиновники рассказали, что, чтобы справиться со стихией, круглосуточно работают 72 насосные станции откачки, также сформировано 10 аварийных бригад и привлечена 31 единица техники.

Как рассказали в репортаже, похожая ситуация в последний раз была в 2013 году. Тогда наводнение удалось остановить. Однако в 1999 году большая вода накрыла несколько областей, в частности Ровенскую, Волынскую, Львовскую и Закарпатскую. В то время наводнение прорывало плотины, разрушало мосты и дороги, и людям пришлось эвакуироваться. Тогда река затапливала улицы и дома местных жителей, и им приходилось подвешивать свою мебель и бытовую технику к потолку, чтобы защитить ее от воды.

Чтобы избежать повторения событий прошлого, в регионе активно принимаются меры по укреплению плотин. Кроме этого, сухая и солнечная погода также может способствовать преодолению половодья через несколько недель, как говорят некоторые специалисты.

OBOZREVATEL сообщал, что Турция после мощных землетрясений пострадала от наводнения. Стихийное бедствие унесло жизни по меньшей мере 4 человек, еще 6 пропали без вести.