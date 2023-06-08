Сидят на крышах и чердаках без еды и молят о помощи: Олешки на Херсонщине уходят под воду

После подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС вода третьи сутки заливает правый и левый берег Херсонщины. Тяжелая ситуация на левом берегу, там затоплено значительно больше населенных пунктов. В то же время российские военные не оказывают помощь людям. Город Олешки практически весь ушел под воду. Жители ночуют на крышах и молят о помощи.

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"Дети прощаются с родителями"

Больше всего на левобережье Херсонской области пострадал город Олешки и прилегающие к нему населенные пункты.

Уже с вечера 6 июня люди не просто просили о помощи, они кричали. "Сейчас дети связываются со своими родителями – и те прощаются с ними навсегда. Потому что вода достала до крыш домов, а спасать их некому. Оккупанты не только не оказывают помощи, они еще и не пускают туда никого", – рассказала жительница Олешек.

Ее родители тоже остались в доме на затопленной улице. Они поднялись просто на крышу, так им предстоит провести всю ночь.

Еще один житель рассказал, что его оккупанты не пропустили к дому дочери, которая с сыном осталась на чердаке.

"Они звонили, кричали, просили им помочь. Вокруг люди точно так же сидят на крышах. Есть старый больной дед, который даже на чердак подняться не мог, никто не знает, какова его судьба", – говорит мужчина.

Оккупанты сами бегут из затопленных Олешек. По пути отнимают у людей лодки, поэтому спасать друг друга жителям не на чем. А те лодки, что остались, расстреливают.

"На крыше сидят десять человек, две собаки и два кота. Двое беспомощных пенсионеров, один из них лежачий, еле вытащили его на крышу. Вот так сидим уже несколько часов и просим нас спасти. Но доплыть до нас не могут, захватчики не пускают", – пожаловалась Ольга.

В одном из чатов Олешек люди до поздней ночи молили их вывезти. "Декабристов, 105, двое людей с животными на крыше, вода подходит к чердаку, соседний дом рухнул, прошу помогите".

"Дедушка с бабушкой и два песика, переулок Мирный, 51, сидят на крыше, помогите, пожалуйста".

Удалось связаться с одной семьей из Олешек. Люди рассказали, что сидят на крыше. "Нас было человек двенадцать с соседями. Удалось дозвониться до человека с лодкой, он приплыл, но смог забрать только четверых. Обещал вернуться за остальными, мы очень надеемся на него", – рассказал мужчина.

Жители не знают, куда спасатели вывозят их, но надеются, что это будет Херсон, и тогда они смогут вырваться на мирную территорию, где им окажут помощь.

Сбросили бутылку воды с дрона

В телеграмм-каналах появилось видео, как женщина с мальчиком просили им помочь. Люди сидят на чердаке и выглядывают в крохотное окошко. Увидев дрон в небе, машут руками, а потом складывают в мольбе ладони, прося о помощи.

Снимали видео украинские военные. Сначала с помощью коптера удалось скинуть им бутылку с водой. Позже стало известно, что информацию о них передали нашим спасателям, те приплыли за ними на лодке и вывезли в Херсон. Мальчика зовут Никита, он приехал со своими бабушкой, дедушкой и собакой.

Оккупанты не только не спасают людей, они еще и расстреливают несчастных животных, которые в испуге пытаются найти хоть какой-то островок среди воды, чтобы выжить.

Люди уже в соцсетях ищут своих родных, которые остались в Олешках и не выходят на связь. Естественно, в Олешках негде купить воду и еду, нет аптек. У многих уже заканчиваются запасы питьевой воды.

"Все уже под водой: и дома, и магазины, и аптеки. Люди остались с тем, что есть в доме. Причем какие-то запасы в подвалах оказались затоплены сразу же. Что могли спасти, в сумках перетащили на крышу. Но там же огонь не разведешь и не приготовишь. У кого хлеб есть, вода – уже хорошо. Некоторые успели консервы с собой взять. Тяжело больным людям, далеко не все смогли спасти свои лекарства. Моя знакомая страдает диабетом, с семьей сидит на крыше. От стресса ей очень плохо, но никакие лекарства взять она не успела, первый этаж быстро затопило", – рассказывает местная жительница Юлия, которой удалось выехать из затопленного района.

Она поддерживает связь с родственниками и знакомыми по телефону, когда появляется мобильная связь. Но телефоны уже садятся, поэтому скоро связи уже не будет.

"Это просто катастрофа! Оккупантам нет никакого дела до людей. Они еще и отнимают машины у тех, кто едет за своими родными, отнимают лодки. У моей знакомой пропали родители, они не вышли на связь ни разу с 6 июня, она подозревает самое плохое. Но все-таки надеется, что просто у них нет связи, может, трубки сели или утонули. Ждет, когда вода спадет, чтобы ехать их там искать", – говорит Юлия

Также жители затопленных домов показывают свое жилье изнутри. Вода добралась почти до потолка. В ней плавают диваны, стиральные машины, бытовые вещи. Спасти все это невозможно. Украинцы потеряли буквально все, а у некоторых вода даже унесла дома полностью. Поэтому возвращаться им некуда.

Оккупанты обстреливают спасателей в Херсоне

Не лучше ситуация и в Голой Пристани. Там также в затопленных района люди сидят на крышах и просят о помощи.

"Голая пристань!!! Пожалуйста, кто может забрать двух людей: женщина и парализованный мужчина, находятся на крыше дома!!! Помогите, пожалуйста", – пишут в чатах.

В затопленном Херсоне, который находится на подконтрольной Украине территории, также продолжаются спасательные работы. Там работает полиция и ГСЧС Украины. Почти половина города затоплена.

Пока людей спасают, оккупанты с левого берега обстреливают эвакуационные автомобили и технику. Враги выслеживают спасателей и волонтеров с помощью дронов, даже с них скидывают на людей гранаты. Волонтеры рассказывают, что россияне стреляют по городу минами.

Сильно затоплен район Антоновка, там не видно даже верхушек домов, все ушло под воду.

Опасность представляет и то, что вода тянет за собой мины, которыми оккупанты усеяли буквально всю прибрежную зону. Иногда мины взрываются, поэтому нужно быть очень осторожными.

В затопленных районах Херсона нет света, воды, не работает канализация. Там, куда вода не добралась, пока есть все, но канализационная система справляется с трудом. Если она выйдет из строя, то в городе будет катастрофа.

В первые часы после наводнения из магазинов Херсона стала исчезать питьевая вода – люди массово скупали бутылки с водой. В некоторых магазинах подняли цены на этот товар. Правда, вскоре ажиотаж немного спал, люди запаслись как питьевой, так и технической водой. Также скупали продукты долгого хранения